高中生父過世後獨居漏水祖宅 善心人組團助修繕

嘉義縣東石鄉張姓少年就讀高中1年級，父親過世後獨居老家，房屋多處漏水卻無力修繕，世界展望會社工透過台南做工行善團臉書請求協助，經轉介嘉義縣政府後，勞工暨青年發展處結合嘉義縣總工會等7家職業工會組成「百工修繕團」，與台南做工行善團聯手施作修繕張同學老家，盼少年有安心居住環境。

嘉義縣長翁章梁今上午在勞青處長陳奕翰陪同下，到張姓少年家贈送書桌檯燈並關心房屋修繕的成果，勉勵、肯定其在逆境中仍上進的態度，再確認過房屋修繕狀況後，也再三叮嚀張要照顧好自己。

嘉義縣鐵工業職業工會理事長劉慶豊分享，初期查看張家屋況時，屋內非常潮濕，擺放多個水桶接漏水，屋頂老舊；此次從籌備、備料到施工共花費一周，邀集4位工會夥伴重新修繕屋頂，未來張同學不用再擔心房屋漏水。

翁章梁說，社會上有很多生活較困苦的家庭與孩子，除社會福利相關協助外，有時可能礙於法規限制，未達政府補助標準，仍必須協助的弱勢家戶，在居住空間上可能也有問題。若民眾生活上面臨困難，可向縣府提出申請，經過評估後將盡力協助，盼讓民眾能居住品質能更加舒適。