聽新聞
test
0:00 / 0:00
高中生父過世後獨居漏水祖宅 善心人組團助修繕
嘉義縣東石鄉張姓少年就讀高中1年級，父親過世後獨居老家，房屋多處漏水卻無力修繕，世界展望會社工透過台南做工行善團臉書請求協助，經轉介嘉義縣政府後，勞工暨青年發展處結合嘉義縣總工會等7家職業工會組成「百工修繕團」，與台南做工行善團聯手施作修繕張同學老家，盼少年有安心居住環境。
嘉義縣長翁章梁今上午在勞青處長陳奕翰陪同下，到張姓少年家贈送書桌檯燈並關心房屋修繕的成果，勉勵、肯定其在逆境中仍上進的態度，再確認過房屋修繕狀況後，也再三叮嚀張要照顧好自己。
嘉義縣鐵工業職業工會理事長劉慶豊分享，初期查看張家屋況時，屋內非常潮濕，擺放多個水桶接漏水，屋頂老舊；此次從籌備、備料到施工共花費一周，邀集4位工會夥伴重新修繕屋頂，未來張同學不用再擔心房屋漏水。
翁章梁說，社會上有很多生活較困苦的家庭與孩子，除社會福利相關協助外，有時可能礙於法規限制，未達政府補助標準，仍必須協助的弱勢家戶，在居住空間上可能也有問題。若民眾生活上面臨困難，可向縣府提出申請，經過評估後將盡力協助，盼讓民眾能居住品質能更加舒適。
縣府補充，嘉義縣「百工修繕團」由勞青處結合嘉義縣總工會等7家職業工會組成，協助縣內弱勢家戶修繕房屋的修繕個案，由於「百工修繕團」目前修繕費用以縣府仁愛基金支應，個案必須符合身障邊緣戶、中低收入戶及低收入戶資格，因此縣府正輔導工會志工成立協會，未來將結合民間經費資源挹注，盼能幫助更多邊緣弱勢家戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言