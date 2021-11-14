聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中生父過世後獨居漏水祖宅 善心人組團助修繕

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
張姓高中生（左）父親過世後獨居祖宅，嘉義縣長翁章梁（右）今上午視察其居住狀況，致贈書桌檯燈。圖／嘉義縣政府提供
張姓高中生（左）父親過世後獨居祖宅，嘉義縣長翁章梁（右）今上午視察其居住狀況，致贈書桌檯燈。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣東石鄉張姓少年就讀高中1年級，父親過世後獨居老家，房屋多處漏水卻無力修繕，世界展望會社工透過台南做工行善團臉書請求協助，經轉介嘉義縣政府後，勞工暨青年發展處結合嘉義縣總工會等7家職業工會組成「百工修繕團」，與台南做工行善團聯手施作修繕張同學老家，盼少年有安心居住環境。

嘉義縣長翁章梁今上午在勞青處長陳奕翰陪同下，到張姓少年家贈送書桌檯燈並關心房屋修繕的成果，勉勵、肯定其在逆境中仍上進的態度，再確認過房屋修繕狀況後，也再三叮嚀張要照顧好自己。

嘉義縣鐵工業職業工會理事長劉慶豊分享，初期查看張家屋況時，屋內非常潮濕，擺放多個水桶接漏水，屋頂老舊；此次從籌備、備料到施工共花費一周，邀集4位工會夥伴重新修繕屋頂，未來張同學不用再擔心房屋漏水。

翁章梁說，社會上有很多生活較困苦的家庭與孩子，除社會福利相關協助外，有時可能礙於法規限制，未達政府補助標準，仍必須協助的弱勢家戶，在居住空間上可能也有問題。若民眾生活上面臨困難，可向縣府提出申請，經過評估後將盡力協助，盼讓民眾能居住品質能更加舒適。

縣府補充，嘉義縣「百工修繕團」由勞青處結合嘉義縣總工會等7家職業工會組成，協助縣內弱勢家戶修繕房屋的修繕個案，由於「百工修繕團」目前修繕費用以縣府仁愛基金支應，個案必須符合身障邊緣戶、中低收入戶及低收入戶資格，因此縣府正輔導工會志工成立協會，未來將結合民間經費資源挹注，盼能幫助更多邊緣弱勢家戶。

張姓高中生父親過世後獨居東石鄉祖宅，因房屋簡陋，每逢下雨天就會漏水。圖／嘉義縣政府提供
張姓高中生父親過世後獨居東石鄉祖宅，因房屋簡陋，每逢下雨天就會漏水。圖／嘉義縣政府提供
張姓高中生父親過世後獨居東石鄉祖宅，因房屋簡陋，每逢下雨天就會漏水。圖／嘉義縣政府提供
張姓高中生父親過世後獨居東石鄉祖宅，因房屋簡陋，每逢下雨天就會漏水。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 漏水 翁章梁

延伸閱讀

嘉縣百工修繕團 助東石獨居高中生翻修住家

義竹鄉公所提供中小學生健康小點心 翁章梁返鄉送點心

護國寶安全！消防署長偕同翁章梁故宮南院校閱消防人車

嘉義縣議員考問四項公投立場 翁章梁表態都不同意

相關新聞

嘉義公園尿尿小童疑與比利時相同 市府將委外查身世

嘉義市百年的嘉義公園內，有1尊外觀綠色的尿尿小童，是許多嘉義人兒時起就有的回憶，但卻沒人清楚它設立由來，由市民組成的「嘉...

高中生父過世後獨居漏水祖宅 善心人組團助修繕

嘉義縣東石鄉張姓少年就讀高中1年級，父親過世後獨居老家，房屋多處漏水卻無力修繕，世界展望會社工透過台南做工行善團臉書請求...

台南全民趣味運動嘉年華 市議會帶頭表率給獎金

台南市全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，今在永華田徑場舉行，共進行7項趣味競賽，有141支隊伍，3473名隊職員參加，...

南市水利局本月整治關廟龜洞野溪 明年7月底完工

台南市近期獲農委會水土保持局補助1900萬元，辦理「關廟區龜洞段370地號旁野溪整治工程」，將在本月23日動工，明年7月...

嘉市湖子內15公頃環保地 這2建設將率先完工

嘉義市焚化廠產出的飛灰穩定化物連年增加，委外處理單價飆升近4倍，市府環保局前年獲中央核定興建「飛灰穩定化物暫存區」，一旁...

台灣好米禮盒網路票選 後壁無米樂24票之差驚險奪冠

農委會農糧署首度舉辦台灣好米禮盒選拔網路人氣票選活動，今凌晨零時最後票選結果出爐，台南後壁芳榮米廠「無米樂穰滿之禮」以2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。