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台南全民趣味運動嘉年華 市議會帶頭表率給獎金

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府今天在永華田徑場舉行全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，透過運動促進交流。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天在永華田徑場舉行全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，透過運動促進交流。記者鄭惠仁／攝影

台南市全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，今在永華田徑場舉行，共進行7項趣味競賽，有141支隊伍，3473名隊職員參加，市長黃偉哲希望藉此運動會讓選手間建立情誼。市議長郭信良則帶頭表率，只要市議會員工的隊伍獲得前3名就給獎金，促進勞資和諧。

黃偉哲表示，因為疫情的關係，今年運動會的舉辦時間有所遲延，隨著疫情趨緩，期許參賽選手享受賽事，獲得佳績，並與其他選手建立友誼，透過運動會活動筋骨。

教育局長鄭新輝表示，這次運動會也兼顧防疫，設計了7項運動型趣味競賽，多以大肢體活動為主，讓參賽者一起動起來，也透過遊戲的方式增加運動樂趣。

市議長郭信良為促進勞資和諧，宣布市議會隊只要這次運動會拿到前3名，第1名給2萬元、第2名1萬元、第3名5千元獎金。他希望藉此鼓勵其他公司也能有獎勵措施，讓勞資更和諧，也鼓勵員工多運動。

除了場上有丟飛盤、躲避球、拔河等競賽，場外更是熱鬧，有上百攤位，包含文創、農產品、資訊宣導以及親子體驗、職業安全衛生危害預防宣導與體驗等，職安部分有感電危害、局限空間模型、拍貼機、呼吸防護具體驗，以及消防防局的防火、用電安全宣導，並讓小朋友穿上消防衣、消防帽體驗。另還有施工架作業安全體驗，吸引親子排隊體驗。

台南市政府今天在永華田徑場舉行全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，場外有體驗活動，很受小朋友喜愛。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天在永華田徑場舉行全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，場外有體驗活動，很受小朋友喜愛。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天在永華田徑場舉行全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，場外有體驗活動，很受小朋友喜愛。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天在永華田徑場舉行全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，場外有體驗活動，很受小朋友喜愛。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天在永華田徑場舉行全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，場外有體驗活動，很受小朋友喜愛。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天在永華田徑場舉行全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，場外有體驗活動，很受小朋友喜愛。記者鄭惠仁／攝影

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