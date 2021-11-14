台南全民趣味運動嘉年華 市議會帶頭表率給獎金

台南市全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，今在永華田徑場舉行，共進行7項趣味競賽，有141支隊伍，3473名隊職員參加，市長黃偉哲希望藉此運動會讓選手間建立情誼。市議長郭信良則帶頭表率，只要市議會員工的隊伍獲得前3名就給獎金，促進勞資和諧。

黃偉哲表示，因為疫情的關係，今年運動會的舉辦時間有所遲延，隨著疫情趨緩，期許參賽選手享受賽事，獲得佳績，並與其他選手建立友誼，透過運動會活動筋骨。

教育局長鄭新輝表示，這次運動會也兼顧防疫，設計了7項運動型趣味競賽，多以大肢體活動為主，讓參賽者一起動起來，也透過遊戲的方式增加運動樂趣。

市議長郭信良為促進勞資和諧，宣布市議會隊只要這次運動會拿到前3名，第1名給2萬元、第2名1萬元、第3名5千元獎金。他希望藉此鼓勵其他公司也能有獎勵措施，讓勞資更和諧，也鼓勵員工多運動。