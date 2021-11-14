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台南全民趣味運動嘉年華 市議會帶頭表率給獎金
台南市全民趣味運動嘉年華會暨勞資體育競賽，今在永華田徑場舉行，共進行7項趣味競賽，有141支隊伍，3473名隊職員參加，市長黃偉哲希望藉此運動會讓選手間建立情誼。市議長郭信良則帶頭表率，只要市議會員工的隊伍獲得前3名就給獎金，促進勞資和諧。
黃偉哲表示，因為疫情的關係，今年運動會的舉辦時間有所遲延，隨著疫情趨緩，期許參賽選手享受賽事，獲得佳績，並與其他選手建立友誼，透過運動會活動筋骨。
教育局長鄭新輝表示，這次運動會也兼顧防疫，設計了7項運動型趣味競賽，多以大肢體活動為主，讓參賽者一起動起來，也透過遊戲的方式增加運動樂趣。
市議長郭信良為促進勞資和諧，宣布市議會隊只要這次運動會拿到前3名，第1名給2萬元、第2名1萬元、第3名5千元獎金。他希望藉此鼓勵其他公司也能有獎勵措施，讓勞資更和諧，也鼓勵員工多運動。
除了場上有丟飛盤、躲避球、拔河等競賽，場外更是熱鬧，有上百攤位，包含文創、農產品、資訊宣導以及親子體驗、職業安全衛生危害預防宣導與體驗等，職安部分有感電危害、局限空間模型、拍貼機、呼吸防護具體驗，以及消防防局的防火、用電安全宣導，並讓小朋友穿上消防衣、消防帽體驗。另還有施工架作業安全體驗，吸引親子排隊體驗。
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