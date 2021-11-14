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南市水利局本月整治關廟龜洞野溪 明年7月底完工
台南市近期獲農委會水土保持局補助1900萬元，辦理「關廟區龜洞段370地號旁野溪整治工程」，將在本月23日動工，明年7月底完工。
台南市政府水利局說，關廟區南雄里與高雄市田寮區以松子腳溪為界，屬於二仁溪水系上游段，該處野溪因未經過整體性整治，於颱風豪雨期間易有溪水溢淹漫流現象，水利局向農委會水土保持局爭取辦理「關廟區龜洞段370地號旁野溪整治工程」，預計在野溪兩岸施做護岸，溪床內增設固床工及生態廊道等，完工後可減少河床掏刷，並兼顧生態適應性，該工程今年11月9日完成發包，感謝立委陳亭妃、議長郭信良協助爭取。
水利局表示，台南市轄內山坡地範圍共14區，面積達8萬2246公頃，占台南市總面積約38%，市長黃偉哲上任後即非常重視山區治水及防災工作，今年投入11.77億元，其中獲中央補助共8.6億元，市府投入3.1億元，經統計，民國108年至110年於台南市山坡地範圍內，中央與地方投入經費合計共42.5億元，野溪整治長度約85公里，後續市府會持續向中央爭取經費補助，加速完成野溪治理工作。
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