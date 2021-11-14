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嘉市湖子內15公頃環保地 這2建設將率先完工

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市府環保局在湖子內的環保用地15公頃，本月已標出飛灰穩定化物暫置區、底渣再利用廠兩案，最快明年底完工。圖／嘉市府環保局提供
嘉市府環保局在湖子內的環保用地15公頃，本月已標出飛灰穩定化物暫置區、底渣再利用廠兩案，最快明年底完工。圖／嘉市府環保局提供

嘉義市焚化廠產出的飛灰穩定化物連年增加，委外處理單價飆升近4倍，市府環保局前年獲中央核定興建「飛灰穩定化物暫存區」，一旁的「底渣再利用廠」也3年前核定，市議員質詢，都比原完工日期延宕1年；環保局長蕭令宜說，原物料上漲流標超過4次，施工內容減項後，兩案最快明年底完工。

市議員陳姿妏日前質詢說，嘉市的飛灰穩定化物量，從2017年起1827公噸，到去年達2583公噸，委外處理單價更從每公噸4200元，升破1萬5000元，單價持續增加。

議員蔡永泉則指出，飛灰穩定化物暫置區整地工程及周邊設施計畫，獲核列4635萬元興建，預計執行期程到去年底，另，底渣再利用廠興建工程計畫，核定6290萬、預計2019年底完工，卻都沒完成，質疑慢2年，等做好已是新的市長。

蕭令宜說，飛灰穩定化物都用掩埋方式處理，各縣市掩埋場量能不足，導致單價逐年上升，嘉市府於湖子內15公頃環保用地，開發自己的處理場。

蕭令宜說，兩案共獲中央補助8000多萬，但由於原物料上漲，流標超過4次，於是彈性調整施工內容，例如飛灰暫置區的工作設施建築刪減，併到底渣掩埋場，本月已經成功發包，預計下月開工，工期360天，最快明年底啟用。

據了解，市府環保局在湖子內的環保用地15公頃，要興建飛灰穩定化物暫置區、底渣再利用廠、灰渣掩埋場、廚餘再利用廠、資源物細分類廠等，環保局表示，前兩者將成首先完工的建築。

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