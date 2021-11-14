嘉縣百工修繕團 助東石獨居高中生翻修住家

嘉義縣「百工修繕團」與台南「做工行善團」聯手，協助東石獨居高中生張同學住家修繕，縣長翁章梁今天前去探視贈書桌、檯燈，鼓勵張同學不畏逆境，並感謝修繕團、行善團的付出。

嘉義縣勞工暨青年發展處結合縣總工會等7家職業工會，今年組成「百工修繕團」與台南「做工行善團」合作，協助縣內弱勢家戶修繕房屋，近日完成東石獨居張同學鐵皮住家的修繕工作。

嘉義縣長翁章梁和勞工暨青年發展處長陳奕翰今天上午前往東石探視張同學，贈與書桌、檯燈；翁章梁叮嚀張同學要照顧好自己、不畏逆境，並向協助修繕的團體表達謝意。

翁章梁也說，若民眾在生活上面臨困難，家中房子無力修繕，可向縣府提出申請，經過評估後將盡力協助，盼讓民眾居住品質能更加舒適。

張同學伯父接受中央社記者訪問表示，他弟弟在1年 前往生後，姪子就一人住在破屋中，平日生活花費他都能支應，但修房子要大筆的錢，好在有縣府與善心團體的協助，重新搭建鐵皮屋，讓姪子能住得安心。

張同學則告訴記者，平常有伯父照料及政府與社福機構的補助，生活無虞，他自己可以照顧自己。

嘉義縣勞工暨青年發展處勞工行政科長黃吉良告訴中央社記者，嘉義縣總工會等7家職業工會組成「百工修繕團」協助弱勢家戶修繕房屋費用，是以縣府仁愛基金支應，但個案必須符合身障邊緣戶、中低收入戶及低收入戶資格，縣府正輔導「百工修繕團」成立協會，就能向民間募款，幫助邊緣的弱勢家戶。