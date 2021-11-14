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台灣好米禮盒網路票選 後壁無米樂24票之差驚險奪冠
農委會農糧署首度舉辦台灣好米禮盒選拔網路人氣票選活動，今凌晨零時最後票選結果出爐，台南後壁芳榮米廠「無米樂穰滿之禮」以24票之差，驚險奪下第一名，全案待農委會正式公布。
農糧署舉辦「110年台灣好米禮盒選拔」網路人氣票選活動，活動期間自10月23日至11月13日止，透過臉書票選，超過60家業者報名，每人每天限投一次，全台有超過28萬人次投票。
台南後壁芳榮米廠「無米樂穰滿之禮」一開始遙遙領先，不過台中市大安區農會「金磚米典藏禮盒」票數也追上來，一度還超車，雙方票數咬很緊。
除後壁芳榮米廠員工，市長黃偉哲、副市長趙卿惠、農業局長李建裕等人，更帶領農業局等市府團隊不斷在臉書催票，立委郭國文、內政部政次陳宗彥等人也在臉書大力分享，連許多旅居海外台南鄉親也加入拉票。
昨是票選最後一天，原領先的「無米樂穰滿之禮」又落居第二，許多台南鄉親更主動分享拜託鄉親投票。
結果最後票選結束，出現戲劇性變化，網站顯示，「無米樂穰滿之禮」有5萬9952票，「金磚米典藏禮盒」5萬9928票，兩者票數僅差24票，後壁芳榮米廠員工難掩興奮之情說，緊張到幾乎心臟都快跳出來了，要感謝台南市政府及廣大支持著力挺。
農業局指出，芳榮米廠「無米樂穰滿之禮」，三款300g芳榮經典品種米 – 益全香米、台灣越光米、鴨稻糙米各兩顆，「穰滿」為豐碩之意。禮盒結合後壁的稻穗、蘭花、合鴨，呈現風中搖曳、悠遊自在意象，印刷以帶有低調光澤的紙質及金色字體，呈現農忙時節後收穫滿滿的朝氣蓬勃。
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