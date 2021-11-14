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台南森山市集愈晚愈熱鬧 用編織創意圍出活動區

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市森山市集活動吸引人潮，也帶動購買潮。圖／南市觀旅局提供
台南市森山市集活動吸引人潮，也帶動購買潮。圖／南市觀旅局提供

連續2天的「2021森山市集」昨起在台南市美術館2館登場，排隊人龍到昨晚7時仍未間斷。觀旅局統計，吸引約1萬人次進場，周邊整天的活動人數約3萬人。觀旅局表示，今天的市集自下午2點至8點，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往。

台南市政府觀旅局表示，昨天市集活動雖然下午2點才開始，但上午11點於友愛街與永福路口單一入口處就有民眾排隊等待入場。雖然有人流管制，仍吸引許多民眾前來朝聖有全台最美市集之稱的森山市集。

場內有體驗活動，如精油噴霧、羊毛氈、手作皂塊、淺盤繪製、木刻水印、木工等，但要提前預約。很吸引大家目光的「海Fn街頭馬戲團隊」則帶來全新的魔術與馬戲表演，現場還有歌手蔡晴如演唱，以及臺南在地DJ「民生電氣」、「四四拍唱片行」，現地營造輕快舒適的秋季午後氣氛，讓人不自覺地想進入看看。

但也有民眾反映，排隊人潮多、不易看到排隊動線等問題。觀旅局表示，將持續檢討進場動線，讓今天的動線更加順暢，但場地空間有限，排隊進場等候時間較久，建議想要參觀的民眾評估自身時間參加。

市長黃偉哲表示，森山市集邁入第3年且好評如潮，市集內120個攤位中有超過60攤可以使用振興5倍券，希望大家都能夠滿載而歸。此外，只要使用振興5倍券在臺南合作旅宿住一晚，免費再送1晚；而且，在台南消費只要滿100元，就可到台南購物節網站登錄發票參加抽獎。

觀旅局長郭貞慧說，今年森山市集建築結構由擁有許多策展經驗的黃若珣建築師以植物、南美館2館建築為概念設計出專屬意象的幾何裝置結構。邀請到龍崎空山祭策展人辛綺，打造了一條「蟲洞」，為森山帶來光蟲出沒，並特別邀請編織藝術家FlosKit主理人-蔡晏禎，將在現場創作，以編織儀式環繞森山，完成森山一片圍籬裝置，作品命名為「手裡的窗景」。

台南旅遊網官網：https://www.twtainan.net/

台南旅遊FB：https://www.facebook.com/traveltainan

台南市森山市集活動愈晚愈熱鬧，昨天吸引1萬人次入場。圖／南市觀旅局提供
台南市森山市集活動愈晚愈熱鬧，昨天吸引1萬人次入場。圖／南市觀旅局提供

台南 建築 臺南

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