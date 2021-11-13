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力挺雲林住警器安裝率突破8成 石原慈善基金會捐1萬只

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
力挺雲林住警器安裝率突破8成的目標，石原慈善基金會董事長石原智博代表捐 贈1萬只住警器。記者蔡維斌／翻攝
力挺雲林住警器安裝率突破8成的目標，石原慈善基金會董事長石原智博代表捐 贈1萬只住警器。記者蔡維斌／翻攝

石原慈善基金會3年多來響應雲林縣政府對獨居老人、中低收入戶的長期照護，尤其對保護弱勢家庭安全的火災住警器，更不遺餘力，為幫助雲林縣政府達到80%安裝率的目標，今天再捐贈1萬只住警器，雲林縣長張麗善感謝石原基金會的相挺。

雲林縣消防局長林文山表示，石原慈善基金會過去26年來持續投入獨居老人物資捐贈。除照護長者生活，108年起，石原基金會更配合縣府弱勢安全照護政策，陸續捐贈住警器1萬1428只，使雲林獨居長者、中、低收入戶住警器安裝率，在三個月內就達標，今天為力挺雲林衝到全縣八成安裝率，今天再加碼捐贈1萬只，用心令人敬佩。

基金會董事長石原智博表示，該基金會秉持「關懷弱勢族群、實踐行善力、促進環保意識、建立綠能社會」，持續推動糧食、醫療、教育、綠能、救災防災等社會公益，感佩縣長張麗善對弱勢的照顧，對各項公益該基金會將會積極參與。

「濃煙是火場頭號殺手！」住警器及早偵測警示逃生，雲林多數住宅是連棟透天厝或平房，家中只裝一個住警器，防護效果有限。縣長張麗善呼籲鄉親，經濟能力許可，自行購買住警器來強化安全，尚未申請過的鄉親，可洽當地消防分隊或利用線上方式申請，詳情可至雲林縣消防局網站查詢。

雲林 獨居老人 張麗善

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