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基隆市長熱門人選蔡適應、謝國樑、邱臣遠 同框拜媽祖

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
市長林右昌（左一）、立委蔡適應（右一）與擁恆文創園區總裁陳振豐向媽祖參拜。記者游明煌／攝影
市長林右昌（左一）、立委蔡適應（右一）與擁恆文創園區總裁陳振豐向媽祖參拜。記者游明煌／攝影

北港媽搭乘環島火車今天抵達基隆擁恆文創園區，現場各式陣頭齊聚，神將相迎，人聲鼎沸，雖然下雨，現場信衆虔誠祈福，不減熱情。除了市長林右昌外，被視為下屆市長熱門人選的民進黨立委蔡適應、民眾黨立委邱臣遠、國民前立委謝國樑3人都同框出現，一起拜媽祖

今天上午基隆下雨，但拜媽祖人潮擠滿，除了慶安宮基隆媽、台北朝天宮媽祖，還有基隆北聖宮報關媽、七堵慶濟宮七堵媽等到移駕到現場，還出陣頭、八家將贊助，恭迎北港媽，形成壯觀場景，吸引很多信眾到場參拜。

擁恆文創園區總裁陳振豐表示，擁恆為讓生命還諸大地的生態園區，不時可見老鷹盤旋，感恩北港媽德澤廣披，到基隆擇此福地為台灣祈福。從台灣整體地形而言，基隆地勢險要，自古為台灣門戶，如同台灣口鼻，是兵家必爭之地，感謝媽祖神恩到基隆庇佑。

林右昌受訪說，媽祖到摔恆來庇護台灣人民遠離疫情，非常有意義，他稱讚蔡適應在公督盟評鑑是第一名立委，「一定可以擔負更重大責任，包括基隆建設和國家發展，相信他做什麼像什麼。」

蔡適應尚未表態要選市長，但他推崇林右昌市長對基隆建設有目共睹，他說，身為立委配合市府向中央爭取預算，市政推動要一棒接一棒，期待基隆未來在現有基礎上繼續往前走。

已宣布參選市長的謝國樑到現場參拜，他說，媽祖來基隆很開心來參加。他對這場選舉有十足信心，未來1年他要告訴基隆民眾，怎麼讓基隆更好，帶來更多就業和生活歡樂。

邱臣遠也還沒有表態要選市長，但是被視為黑馬，呼聲也很高，邱臣遠今天也到場虔誠參拜。

邱臣遠今天也到場虔誠參拜。記者游明煌／攝影
邱臣遠今天也到場虔誠參拜。記者游明煌／攝影
已宣布參選市長的謝國樑到現場參拜。圖／謝國樑提供
已宣布參選市長的謝國樑到現場參拜。圖／謝國樑提供

基隆 媽祖 蔡適應

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