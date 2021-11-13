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他110歲生日愛吃甘蔗嚼花生米 全國最老鄰長生活規律

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
黃德成平常喜歡喝茶、愛吃甜。記者卜敏正／攝影
黃德成平常喜歡喝茶、愛吃甜。記者卜敏正／攝影

嘉義縣水上鄉全國最老鄰長黃德成，明天是他110歲農曆生日，他的兒女、孫姪今天齊聚一堂為他慶生，黃德成記憶好叫出眾人名字，還開心招呼大家喝茶，家人直言他生活規律勤走路，愛吃甘蔗、花生米，身體健康是全家人寶貝。

「祝你生日快樂！」黃德成兒女、子孫、晚輩30多人，今天中午齊聚水上鄉三和村家中，席開三桌為他慶生，子女們拿出蛋糕開心唱歌，找他拍照、合影留念，他笑著比出「愛心」手勢，還不忘招呼訪客一起用餐，雖然有些重聽，但行為、舉止完全看不出來已高齡110歲。

黃德成的兒子黃昆山說，父親身分證登記是民國2年，但他逢人都說「生肖屬鼠，跟中華民國同年，晚報戶口」，擔任水上鄉三和村第7鄰鄰長超過40年，是全台最老鄰長。

黃昆山說，父親去年之前每天上午，都1人走路到百公尺外找鄰居聊天泡茶，下午也會外出散步，直到年初不明原因昏倒，送醫後醫師診斷，疑因百歲時爬樹摔傷腦部，建議住院手術，父親堅持不手術，因此現在都由家人陪同外出。

黃的三女兒黃銀嬌說，父親個性樂觀、生活規律，每天固定時間用餐、散步、喝茶、午睡，對於來訪的人幾乎都認識，還能叫出對方的名字。

牙齒好很重要！」黃昆山說，父親多年前裝的假牙對他幫助很大，讓他能夠正常用餐，能吃喜歡的食物，因為喜歡吃甜，至今仍愛嚼甘蔗，家人將甘蔗切片供他嚼食，平時也愛吃花生米，人生豁達、凡事不計較，真的是家人的寶貝。

黃德成看到親友都會開心打招呼，叫出對方名字。記者卜敏正／攝影
黃德成看到親友都會開心打招呼，叫出對方名字。記者卜敏正／攝影
黃德成今天和家人共同歡慶他110歲生日。記者卜敏正／翻攝
黃德成今天和家人共同歡慶他110歲生日。記者卜敏正／翻攝
黃德成今天和家人共同歡慶他110歲生日。記者卜敏正／翻攝
黃德成今天和家人共同歡慶他110歲生日。記者卜敏正／翻攝
黃德成今天和家人共同歡慶他110歲生日。記者卜敏正／翻攝
黃德成今天和家人共同歡慶他110歲生日。記者卜敏正／翻攝

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