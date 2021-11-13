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國產咖啡豆技術再升等 評鑑大賽東𤧥莊園奪冠

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
今年生豆評鑑由東𤧥莊園以85.85分拿下特等獎，抱走大賽冠軍。記者蔡維斌／攝影
今年生豆評鑑由東𤧥莊園以85.85分拿下特等獎，抱走大賽冠軍。記者蔡維斌／攝影

2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑今天頒獎，由東𤧥莊園以85.85分拿下特等獎，抱走大賽冠軍，古峰咖啡莊園及嵩岳咖啡莊園緊追在後，分別以85.6及85.35分獲頭等獎，前3名分數都僅相差0.25分，競爭激烈，優勝者接受雲林縣長張麗善表揚。

擔任這次評鑑烘豆長、咖啡專家吳原炳指出，今年古坑台灣咖啡進步很大，非常好喝，風味有莓莓酸莓莓，回甘特別強，像在喝舊世界的紅酒一樣耐喝，品質是歷年來最優。

今年有121件參賽，評鑑團隊包含5位專業烘豆師及12位感官評審，以SCA美國精品咖啡協會標準規範為評分標準，包括乾溼香氣、風味、餘韻、酸質、醇感、一致性、甜感、乾淨度、平衡感綜評評等10項。

吳原炳指出，古坑咖啡20年來不論品種、田間管理、後製，在茶改場協助及咖啡農努力下，今年參賽咖啡豆97%以上達精品等級，技術精進，杯測平均分數82.5分，包括乾淨度、甜度、濃度、風味上都很有特色。

雲林縣長張麗善指出，古坑咖啡是台灣咖啡的代表，2021台灣咖啡節將於11月20至28日兩個周末，在古坑綠色隧道、華山國小登場，歡迎全國各地民眾來古坑喝國際精品咖啡等級的台灣咖啡。

古峰咖啡莊園的咖啡榮獲頭等獎。記者蔡維斌／攝影
古峰咖啡莊園的咖啡榮獲頭等獎。記者蔡維斌／攝影
雲林咖啡投術再精進，今天大賽頒獎儀式，滿場咖啡香。記者蔡維斌／攝影
雲林咖啡投術再精進，今天大賽頒獎儀式，滿場咖啡香。記者蔡維斌／攝影
嵩岳咖啡莊園的咖啡榮獲頭等獎。記者蔡維斌／攝影
嵩岳咖啡莊園的咖啡榮獲頭等獎。記者蔡維斌／攝影
今年生豆評鑑共收到121件，件數較去年翻倍成長，其中超過97%以上的咖啡豆達到精品等級，品質堪稱歷年之最。記者蔡維斌／翻攝
今年生豆評鑑共收到121件，件數較去年翻倍成長，其中超過97%以上的咖啡豆達到精品等級，品質堪稱歷年之最。記者蔡維斌／翻攝

咖啡 古坑 雲林

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