快訊

承認高端疫苗國家縮水！6國減為4國 指揮中心更正資訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台唯一的虎尾鐵道市集 鐵路特色小攤人潮爆滿

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，台糖配合駛出運蔗五分車，讓市集更具特色，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，台糖配合駛出運蔗五分車，讓市集更具特色，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影

全台唯一鐵道市集來了！為展現國內僅存鐵道運蔗特色的雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會，在市區台糖鐵道上開辦「鐵道市集」，選定商圈8家優質商店結合20家各縣市文創特色小攤，今天下午一開賣即人潮滾滾，市集的老火車頭成打卡熱點，百年糖都魅力不減。

「虎尾榮冬－鐵道市集」今起兩天登場！行政院雲嘉南區聯合服務中心及財團法人中衛發展中心結合虎尾魅力商圈發展協會，在百年歷史的糖廠五分車鐵道創設國內第1座鐵道市集，提供好吃、好玩、好逛的市集，更有氣球特技、川劇變臉、魔術秀等街頭藝人輪番接力演出，夜晚還有美聲精靈在鐵道上自彈獻唱。

經濟部中小企業處長何晉滄、政院聯合服務中心執行許根尉說，在地商家單打獨鬥較辛苦，鐵道市集串連在地產業，對活絡地方經濟具加乘效果，今年5月首場春季鐵道市集，短短不到百米的攤區，兩天就吸引上萬人造訪，大受好評，跌破所有人眼鏡，也顯示虎尾商圈的魅力十足，因此下半年加碼增辦一場，把歷史糖都鐵道元素融入其中，讓市集更豐富迷人。

虎尾商圈協會理事長程素鳳說，這次鐵道市集再加碼推出免費文化導覽，探索虎尾文化光廊、糖廠宿舍群古蹟、虎尾驛、鐵橋等歷史景點，打造充滿人文的輕旅，遊客可近距離感受運蔗小火車魅力，感受不凡的虎尾糖都風情。

來自各縣市包括台中知名滷味攤商的30家特色品牌小攤，讓市集更具光采，提供手作飾品、植栽花藝生活、烘焙美食、木作小物、文創紙品等精緻手作好物，帶動人氣！

鐵道市集下午3點到晚上8點半開放，免費導覽每日一場，帶領民眾漫步鐵橋賞夕照，限額20名，詳情可上虎尾魅力商圈官網查詢。虎尾鎮長丁學忠歡迎大家來體驗百年糖都風情。

國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，還有音樂魔術等街頭藝人演出，讓市集更具特色，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，還有音樂魔術等街頭藝人演出，讓市集更具特色，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，深具特色成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，深具特色成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，還有音樂魔術等街頭藝人演出，讓市集更具特色，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，還有音樂魔術等街頭藝人演出，讓市集更具特色，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，台糖配合駛出運蔗五分車，讓市集更具特色，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，台糖配合駛出運蔗五分車，讓市集更具特色，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，來自各縣市的特色小攤提供各式精緻的手作文創。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的虎尾鐵道市集一開賣就吸引人潮，來自各縣市的特色小攤提供各式精緻的手作文創。記者蔡維斌／攝影

鐵道 文創

延伸閱讀

陸首條直通中越邊境高鐵 防東鐵路全線隧道貫通

最早嘉義人骨骸出土 文史團體要鐵路高架工程停工搶救

雲林虎尾垃圾車新路線撐不過陣痛期 上路1天急喊卡

療癒系綠球坐排田園 遊客「被可愛到」爭相來虎尾打卡

相關新聞

全台唯一的虎尾鐵道市集 鐵路特色小攤人潮爆滿

全台唯一鐵道市集來了！為展現國內僅存鐵道運蔗特色的雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會，在市區台糖鐵道上開辦「鐵道市集」，選定商...

影／北港媽祖環島到基隆 「三后」聚首信衆雨中祈福

北港媽次搭乘環島火車今天抵達基隆擁恆文創園區，現場各式陣頭齊聚，神將相迎，人聲鼎沸。慶安宮基隆媽、台北朝天宮媽祖和北港媽...

影／胡麻主產地台南安定胡麻料理大賽 名廚阿基師評審

台南市安定區農會今天舉辦「胡麻料理大賽及農夫市集」，請求國宴主廚阿基師現場示範胡麻清油特色菜餚，擔任最佳胡麻創意料理決賽...

影／台南胡麻季系列活動今登場 善化農會試吃熱鬧

「台南胡麻季」系列活動今天登場，首日「芝心絕對、麻上饗你」主題活動在善化區農會廣場舉行，推出胡麻榨油DIY等適合親子體驗...

台南做工行善團 為弱勢勞工修房子送二手家具

台南市勞工局連結各工會專業志工組成「做工行善團」協助弱勢家庭進行房屋修繕，改善居住品質，至今已造福159戶弱勢家庭完成安...

嘉縣唯一、全台第二 義竹鄉農會非營利幼兒園揭牌

嘉義縣義竹鄉農會非營利幼兒園今上午揭牌，成為嘉義縣農會中唯一1所，也是全台第2所非營利幼兒園，揭牌儀式由立委翁重鈞、縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。