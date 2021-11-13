全台唯一的虎尾鐵道市集 鐵路特色小攤人潮爆滿

全台唯一鐵道市集來了！為展現國內僅存鐵道運蔗特色的雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會，在市區台糖鐵道上開辦「鐵道市集」，選定商圈8家優質商店結合20家各縣市文創特色小攤，今天下午一開賣即人潮滾滾，市集的老火車頭成打卡熱點，百年糖都魅力不減。

「虎尾榮冬－鐵道市集」今起兩天登場！行政院雲嘉南區聯合服務中心及財團法人中衛發展中心結合虎尾魅力商圈發展協會，在百年歷史的糖廠五分車鐵道創設國內第1座鐵道市集，提供好吃、好玩、好逛的市集，更有氣球特技、川劇變臉、魔術秀等街頭藝人輪番接力演出，夜晚還有美聲精靈在鐵道上自彈獻唱。

經濟部中小企業處長何晉滄、政院聯合服務中心執行許根尉說，在地商家單打獨鬥較辛苦，鐵道市集串連在地產業，對活絡地方經濟具加乘效果，今年5月首場春季鐵道市集，短短不到百米的攤區，兩天就吸引上萬人造訪，大受好評，跌破所有人眼鏡，也顯示虎尾商圈的魅力十足，因此下半年加碼增辦一場，把歷史糖都鐵道元素融入其中，讓市集更豐富迷人。

虎尾商圈協會理事長程素鳳說，這次鐵道市集再加碼推出免費文化導覽，探索虎尾文化光廊、糖廠宿舍群古蹟、虎尾驛、鐵橋等歷史景點，打造充滿人文的輕旅，遊客可近距離感受運蔗小火車魅力，感受不凡的虎尾糖都風情。

來自各縣市包括台中知名滷味攤商的30家特色品牌小攤，讓市集更具光采，提供手作飾品、植栽花藝生活、烘焙美食、木作小物、文創紙品等精緻手作好物，帶動人氣！