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咖啡版「海角七号」 微電影帶遊客走訪華山之美

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
水保觀念與教育結合，華山國小「小小咖啡師」迎賓。 圖／水保局提供
水保觀念與教育結合，華山國小「小小咖啡師」迎賓。 圖／水保局提供

農委會水土保持局南投分局成功整治雲林縣華山溪，闢建華山土石流教學園區，並推出咖啡版「海角七号」微電影「第一杯咖啡」，讓遊客徜徉山林美景、品嘗古坑咖啡、華山六寶研發菜色，建立永保水土的觀念。

921地震後，雲林縣古坑鄉華山溪上游邊坡嚴重崩塌，6萬立方公尺土石崩落，長驅直入村莊，不但沖垮華山通往松角部落的松華橋，土石更填滿溪谷，造成防砂壩與護岸遭受沖毀，格柵攔也遭淹沒，造成村民的生命班全及財產損失。

水保局南投分局長陳榮俊說，華山溪護溪整治，建置防治土石流設施，崩塌地打樁整坡復育土地；設置梳子壩分離土石流帶來的侵害，成立華山土石流教學園區，資源整合當地山林風光、咖啡及土石治理，讓遊客對水土保持知識能有更深認識，增加民眾防災與避災觀念。

近年營造咖啡庄園氛圍，邀咖啡專家戴圳明帶領遊客烘咖啡豆，還有華山國小「小小咖啡師」迎賓，讓遊客體驗咖啡香，華山小吃、阿嬤私房菜、天秀山莊三名當家女廚以華山六寶「咖啡、茶、筍、香菇、苦茶油及蜂蜜」研發創意風味餐。

陳榮俊說，微電影「第一杯咖啡」內容是一名灣生阿公尋找記憶中台灣咖啡的味道，遊客跟著微電影造訪古坑鄉歷史建築「永光派出所宿舍」改建的咖啡館，品嘗一杯香淳咖啡，以及華山六寶風味餐，感受華山之美。更多相關訊息，於臉書搜尋「農村小童」粉絲團。

水保局南投分局整治華山溪，並以園區推出微電影「第一杯咖啡」，融入水保觀念。 圖／水保局提供
水保局南投分局整治華山溪，並以園區推出微電影「第一杯咖啡」，融入水保觀念。 圖／水保局提供
水保局南投分局長陳榮俊（右）介紹微電影「第一杯咖啡」和歷史建築「永光派出所宿舍」改建的咖啡館。 圖／水保局提供
水保局南投分局長陳榮俊（右）介紹微電影「第一杯咖啡」和歷史建築「永光派出所宿舍」改建的咖啡館。 圖／水保局提供

咖啡館 微電影 土石流

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