美少女噴漆創作社區家將臉譜 藝術與庶民生活結合

嘉義市長黃敏惠今天到後驛社區參加「好嘉設計中」社區成果展，頒獎社造優秀團隊，其中後驛社區為落實藝術展廳在社區，邀請噴漆藝術創作者陳若欣在社區塗鴉家將臉譜，讓居民津津樂道，黃敏惠現場試噴後直言「藝術真不簡單！」

嘉義市環保局為推廣亮點社區能量，今年度社規師課程「旅程藝術品牌工作坊」，邀請專家學者授課，為社區導入走讀、品牌概念，專訪社區故事，今年度共有19個社區在藝術共創、生態永續、環境綠化、空間築夢、幸福感等5面向表現優異。

黃敏惠說，運用設計思惟解決社區問題，除了美化環境，更讓彼此的心凝聚在一起，社區變漂亮了、特色找出來了，更有信心與光榮感，整個城市就更美好。更棒的是，年輕人走入社區裡，老小一起發掘、共享生命故事，動手改造社區家園，讓年輕人愛上嘉留在嘉，為社區注入新活力。

23歲藝術創作者陳若欣說，高中讀美術科迷上噴漆塗鴉藝術，經3年努力才有自信受邀創作，透過噴漆創作不僅抒發內在壓力，也讓自己視野更開闊，更懂得如何與人溝通。