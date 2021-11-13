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美少女噴漆創作社區家將臉譜 藝術與庶民生活結合

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
社規師許翊萱(左)邀請噴漆藝術創作者陳若欣(右)，到後驛社區創作，讓藝術與庶民生活結合。記者卜敏正／攝影
社規師許翊萱(左)邀請噴漆藝術創作者陳若欣(右)，到後驛社區創作，讓藝術與庶民生活結合。記者卜敏正／攝影

嘉義市長黃敏惠今天到後驛社區參加「好嘉設計中」社區成果展，頒獎社造優秀團隊，其中後驛社區為落實藝術展廳在社區，邀請噴漆藝術創作者陳若欣在社區塗鴉家將臉譜，讓居民津津樂道，黃敏惠現場試噴後直言「藝術真不簡單！」

嘉義市環保局為推廣亮點社區能量，今年度社規師課程「旅程藝術品牌工作坊」，邀請專家學者授課，為社區導入走讀、品牌概念，專訪社區故事，今年度共有19個社區在藝術共創、生態永續、環境綠化、空間築夢、幸福感等5面向表現優異。

黃敏惠說，運用設計思惟解決社區問題，除了美化環境，更讓彼此的心凝聚在一起，社區變漂亮了、特色找出來了，更有信心與光榮感，整個城市就更美好。更棒的是，年輕人走入社區裡，老小一起發掘、共享生命故事，動手改造社區家園，讓年輕人愛上嘉留在嘉，為社區注入新活力。

23歲藝術創作者陳若欣說，高中讀美術科迷上噴漆塗鴉藝術，經3年努力才有自信受邀創作，透過噴漆創作不僅抒發內在壓力，也讓自己視野更開闊，更懂得如何與人溝通。

陳若欣說，日前受邀到後驛社區上課，與燒烙藝師張福昇、社規師許翊萱及地方居民交流，深刻認識在地「北港車頭」及地方家將文化，決定透過家將臉譜創作與居民互動，創作過程也吸引社區居民觀賞、提供意見，讓藝術與庶民生活結合。

嘉義市長黃敏惠(左)感謝後驛社區燒烙藝師張福昇為社區付出。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(左)感謝後驛社區燒烙藝師張福昇為社區付出。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠及多名市議員，今天都參加社區營造成果展及頒獎活動。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠及多名市議員，今天都參加社區營造成果展及頒獎活動。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠在後驛社區試噴漆塗鴉，直言「藝術真不簡單」。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠在後驛社區試噴漆塗鴉，直言「藝術真不簡單」。記者卜敏正／攝影
23歲噴漆藝術創作者陳若欣，只用8小時就完成整面牆臉譜創作，讓社區居民驚訝不已。記者卜敏正／攝影
23歲噴漆藝術創作者陳若欣，只用8小時就完成整面牆臉譜創作，讓社區居民驚訝不已。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠及多名市議員，今天都參加社區營造成果展及頒獎活動。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠及多名市議員，今天都參加社區營造成果展及頒獎活動。記者卜敏正／攝影

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