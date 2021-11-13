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影／北港媽祖環島到基隆 「三后」聚首信衆雨中祈福
北港媽次搭乘環島火車今天抵達基隆擁恆文創園區，現場各式陣頭齊聚，神將相迎，人聲鼎沸。慶安宮基隆媽、台北朝天宮媽祖和北港媽「三后聚首」，雖然下雨，現場信衆虔誠祈福，不減熱情。
今天上午基隆雨下不停，但是北港媽抵達時，雨勢變小，慶安宮基隆媽及台北朝天宮媽祖，在北港媽蒞臨園區前，先行安座以恭迎北港媽，形成「三后聚首」的壯觀場景。
擁恆文創園區總裁陳振豐表示，擁恆為讓生命還諸大地的生態園區，不時可見老鷹盤旋，感恩北港媽德澤廣披，到基隆擇此福地為台灣祈福。從台灣整體地形而言，基隆地勢險要，自古為台灣門戶，如同台灣口鼻，是兵家必爭之地，感謝媽祖神恩到基隆庇佑。
擁恆文創園區除有北港媽前來賜福，即日起，慶安宮基隆媽、台北朝天宮媽祖以及高雄五甲池龍宮池府王爺亦駐駕1個月，以護持園區，趨吉避凶，造富發貴。五甲池龍宮提供參拜信眾限量結緣品王爺金剛結，祈願眾生能遠離新冠病毒，台灣風調雨順，國泰民安。
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