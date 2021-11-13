快訊

北市某診所出包！23人第2劑AZ打成莫德納 市府這樣說

剛下車就竄火舌！淡水漁人碼頭雙B車自燃 駕駛急逃出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北港媽祖環島到基隆 「三后」聚首信衆雨中祈福

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
北港媽祖環島到基隆擁恆文創園區，「三后」聚首信衆雨中祈福。記者游明煌／攝影
北港媽祖環島到基隆擁恆文創園區，「三后」聚首信衆雨中祈福。記者游明煌／攝影

北港媽次搭乘環島火車今天抵達基隆擁恆文創園區，現場各式陣頭齊聚，神將相迎，人聲鼎沸。慶安宮基隆媽、台北朝天宮媽祖和北港媽「三后聚首」，雖然下雨，現場信衆虔誠祈福，不減熱情。

今天上午基隆雨下不停，但是北港媽抵達時，雨勢變小，慶安宮基隆媽及台北朝天宮媽祖，在北港媽蒞臨園區前，先行安座以恭迎北港媽，形成「三后聚首」的壯觀場景。

擁恆文創園區總裁陳振豐表示，擁恆為讓生命還諸大地的生態園區，不時可見老鷹盤旋，感恩北港媽德澤廣披，到基隆擇此福地為台灣祈福。從台灣整體地形而言，基隆地勢險要，自古為台灣門戶，如同台灣口鼻，是兵家必爭之地，感謝媽祖神恩到基隆庇佑。

擁恆文創園區除有北港媽前來賜福，即日起，慶安宮基隆媽、台北朝天宮媽祖以及高雄五甲池龍宮池府王爺亦駐駕1個月，以護持園區，趨吉避凶，造富發貴。五甲池龍宮提供參拜信眾限量結緣品王爺金剛結，祈願眾生能遠離新冠病毒，台灣風調雨順，國泰民安。

北港媽祖環島到基隆擁恆文創園區，「三后」聚首信衆雨中祈福。記者游明煌／攝影
北港媽祖環島到基隆擁恆文創園區，「三后」聚首信衆雨中祈福。記者游明煌／攝影
北港媽祖環島到基隆擁恆文創園區，「三后」聚首信衆雨中祈福。記者游明煌／攝影
北港媽祖環島到基隆擁恆文創園區，「三后」聚首信衆雨中祈福。記者游明煌／攝影
北港媽祖環島到基隆擁恆文創園區，「三后」聚首信衆雨中祈福。記者游明煌／攝影
北港媽祖環島到基隆擁恆文創園區，「三后」聚首信衆雨中祈福。記者游明煌／攝影
北港媽祖環島到基隆擁恆文創園區，「三后」聚首信衆雨中祈福。記者游明煌／攝影
北港媽祖環島到基隆擁恆文創園區，「三后」聚首信衆雨中祈福。記者游明煌／攝影
北港媽祖環島到基隆擁恆文創園區，「三后」聚首信衆雨中祈福。記者游明煌／攝影
北港媽祖環島到基隆擁恆文創園區，「三后」聚首信衆雨中祈福。記者游明煌／攝影

基隆 北港 媽祖

延伸閱讀

北港朝天宮媽祖火車環台祈福抵花蓮 明起港天宮辦法會

基隆26個社造點首採線上展覽戲劇直播 互動體驗談戀愛

基隆暖暖高中打2劑BNT 陳時中：應宣布開打才開打

基隆全運會代表隊服裝挨批 議員指像宗親會盼融入特色

相關新聞

影／北港媽祖環島到基隆 「三后」聚首信衆雨中祈福

北港媽次搭乘環島火車今天抵達基隆擁恆文創園區，現場各式陣頭齊聚，神將相迎，人聲鼎沸。慶安宮基隆媽、台北朝天宮媽祖和北港媽...

影／胡麻主產地台南安定胡麻料理大賽 名廚阿基師評審

台南市安定區農會今天舉辦「胡麻料理大賽及農夫市集」，請求國宴主廚阿基師現場示範胡麻清油特色菜餚，擔任最佳胡麻創意料理決賽...

影／台南胡麻季系列活動今登場 善化農會試吃熱鬧

「台南胡麻季」系列活動今天登場，首日「芝心絕對、麻上饗你」主題活動在善化區農會廣場舉行，推出胡麻榨油DIY等適合親子體驗...

台南做工行善團 為弱勢勞工修房子送二手家具

台南市勞工局連結各工會專業志工組成「做工行善團」協助弱勢家庭進行房屋修繕，改善居住品質，至今已造福159戶弱勢家庭完成安...

嘉縣唯一、全台第二 義竹鄉農會非營利幼兒園揭牌

嘉義縣義竹鄉農會非營利幼兒園今上午揭牌，成為嘉義縣農會中唯一1所，也是全台第2所非營利幼兒園，揭牌儀式由立委翁重鈞、縣長...

銀級綠建築！台南北門區蚵寮保吉里聯合活動中心動工

台南市北門區蚵寮、保吉里聯合活動中心新建工程，今天上午在市長黃偉哲主持下舉行動土典禮，工程總經費為2640萬元，預計20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。