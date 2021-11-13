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影／胡麻主產地台南安定胡麻料理大賽 名廚阿基師評審
台南市安定區農會今天舉辦「胡麻料理大賽及農夫市集」，請求國宴主廚阿基師現場示範胡麻清油特色菜餚，擔任最佳胡麻創意料理決賽評審；市長黃偉哲歡迎各地遊客踴躍到台南購買優質胡麻產品，送禮自用兩相宜。
黃偉哲表示，台南麻名聞全台，台南是胡麻最大產地，每年在西港、善化及安定等產區舉辦胡麻季活動，不論麻油雞、麻油麵線或相關胡麻產品，絕對值得大家一買再買。
安定區農會總幹事王寶民指出，為讓消費者安心選用在地胡麻，並認識更多胡麻料理方式，今年舉辦胡麻料理大賽，阿基師示範胡麻清油特色菜餚；還邀請台南度小月總監張秀蘭、網紅台南人帶路美食Youtuber阿波等擔任評審，參加選手須以安定在地胡麻為基底，佐入創意巧思，評審選出最色、香、味俱全又營養滿分的胡麻創意料理。
今天還有農夫市集，40攤在地青農所栽種最新鮮、健康農產品，安定區農會配合推出如芝麻安心系列伴手禮等胡麻相關熱門產品促銷，民眾使用振興五倍券消費滿500元贈送安定胡麻節摸彩券1張。
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