影／胡麻主產地台南安定胡麻料理大賽 名廚阿基師評審

台南市安定區農會今天舉辦「胡麻料理大賽及農夫市集」，請求國宴主廚阿基師現場示範胡麻清油特色菜餚，擔任最佳胡麻創意料理決賽評審；市長黃偉哲歡迎各地遊客踴躍到台南購買優質胡麻產品，送禮自用兩相宜。

黃偉哲表示，台南麻名聞全台，台南是胡麻最大產地，每年在西港、善化及安定等產區舉辦胡麻季活動，不論麻油雞、麻油麵線或相關胡麻產品，絕對值得大家一買再買。

安定區農會總幹事王寶民指出，為讓消費者安心選用在地胡麻，並認識更多胡麻料理方式，今年舉辦胡麻料理大賽，阿基師示範胡麻清油特色菜餚；還邀請台南度小月總監張秀蘭、網紅台南人帶路美食Youtuber阿波等擔任評審，參加選手須以安定在地胡麻為基底，佐入創意巧思，評審選出最色、香、味俱全又營養滿分的胡麻創意料理。