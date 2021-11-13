影／台南胡麻季系列活動今登場 善化農會試吃熱鬧

「台南胡麻季」系列活動今天登場，首日「芝心絕對、麻上饗你」主題活動在善化區農會廣場舉行，推出胡麻榨油DIY等適合親子體驗行程，尤其麻油米血雞湯及魷魚芝麻麵免費品嘗，請民眾大排長龍數百公尺。

善化農會還請來歌手蘇宥蓉演唱與在地大成國小舞蹈、小新國小太鼓表演，現場熱鬧滾滾。善化農會表示，台南是全國胡麻主產區，契作胡麻數量善化農會最多，農會收購後製作胡麻油、芝麻粉、芝麻拌麵、芝麻糕等產品，都深受消費者喜愛。

「台南胡麻季」系列活動 21日將在安定區公所西側停車場及12月4、5日在西港區農會後營倉庫。各場活動有各區獨特產品展售及優惠、規畫相關活動：；安定場提供2500份麻油雞飯品嘗兌換券，還可參加摸彩活動，有機會將價值5000元的農會提貨券帶回家，另還有芝麻糕製作DIY體驗活動，壓軸西港場有限量胡麻料理品嘗、消費滿額送限量胡麻嫂口罩套及7-11中熱拿兌換券，及結合捐血中心一同做公益、送好禮活動。