嘉縣唯一、全台第二 義竹鄉農會非營利幼兒園揭牌

嘉義縣義竹鄉農會非營利幼兒園今上午揭牌，成為嘉義縣農會中唯一1所，也是全台第2所非營利幼兒園，揭牌儀式由立委翁重鈞、縣長翁章梁等人出席，翁期許藉此降低青壯年人口生育負擔，並表示縣府將持續爭取托嬰中心。

義竹鄉農會非營利幼兒園，設於1973年是全縣18鄉鎮市農會碩果僅存的附設幼兒園，前身是農忙幼兒園，提供農村年輕人子女就讀，為提供更平價、優質的教保服務，今年與政府簽約轉型為非營利幼兒園。

園長李美玲說，義竹鄉農會非營利幼兒園為全臺灣農會附設幼兒園中，既台南七股農會後，第2所申請辦理轉型成功的非營利幼兒園；共開設5班，招收2至3歲幼兒32名共2班、3歲到學齡前幼兒90名共3班，合計共122個名額。

幼兒園教學特色包括主題教學及學習區等，李美玲說，不分科教學讓孩子平衡發展，轉型非營利幼兒園後兼具平價收費及私幼品質，寒、暑假期間正常上課，且提供延長照顧服務，讓家長上班工作無後顧之憂。

幼兒園收費配合提升育兒津貼政策，低收、中低收家庭子女免月費；一般家庭就讀第1胎月費2500元，第2胎1500元，第3胎以上免月費，明年8月月費再減500元；不限義竹在地學童就讀。

今天揭牌典禮包由縣長翁章梁、教育處代理處長李美華等出席；翁章梁說，嘉義縣作為農業大縣，工作機會少造成年輕人口外流，為促進農業升級、留住年輕人回「嘉」服務，提供年輕人有更優質、平價的教保服務。

翁說，此次義竹農會幼兒園揭牌，協助家長減輕經濟負擔，打造幼兒安全健康的友善場域，讓家長兼顧職場及育兒需求，願意安心生養，縣府團隊將持續向中央爭取經費，儘速設置托嬰機構，以解決青年托育的問題。