瀕危物種穿山甲台南草山現蹤 居民驚喜：就從眼前走過

瀕危保育類穿山甲最近頻現蹤台南左鎮草山，不少里民都曾目擊，車姓居民在香蕉園工作時，一隻穿山甲搖搖擺擺從他眼前經過，一開始還以為眼花，確認是穿山甲後趕快拍照紀錄；另有林姓居民也在住家附近發現一隻腳受傷的穿山甲，且流連在周邊多日直到無大礙才離開，也有民眾說晚上開車也會碰上穿山甲走在馬路上，直呼在草山多年不曾見過這麼多穿山甲，不知從那裡來的？

台南市農業局森保科長朱健明指出，穿山甲是珍貴的保育動物，已不常見，平地幾乎看不到，頻繁出現在草山地區，代表是符合穿山甲居住的生態環境，穿山甲只吃螞蟻及昆蟲，不會危害農作物，請民眾發現時不要干擾更不能捕捉，若發現有被捕獸夾或架網纏住受傷，請通報森保科會有專人帶回照顧再交由特生中心評估野放，因飼養野生動物是違法的，即使是受傷也不要因好心留下飼養，恐會有觸法之虞。

穿山甲因其肉被視為野味珍饈，鱗甲更被認為具活血消腫的中藥療效，面臨龐大的獵捕壓力，草山居民說，穿山甲是保育類動物，大家都知道不會任意捕捉，且身上的麟片就像龍一樣，被視為很貴氣的動物，更不會隨便吃牠；另外不知是不是最近1年疫情管制，也發現過水鹿、山豬、山羌、山羊等平常較少看到的野生動物。

林務局嘉義林區管理處今年4月在玉井地區國有林班地進行疏伐規畫作業前期作業，環境監測發現該區域有眾多珍貴稀有保育類野生動物台灣穿山甲洞穴及活動，為了確保穿山甲繁衍，已取消該處的疏伐作業，林管處說，由於人為的開發導致棲地破壞，加上被當作藥材而遭受獵捕走私壓力，台灣穿山甲數量一度相當稀少。政府為保育穿山甲，除了將牠名列保育類野生動物外，2017年台灣陸域哺乳類紅皮書名錄也列為國家易危等級(NVU)。

學者也指出，穿山甲對棲地有高忠誠性，不會隨意移動，穿山甲在國際的保育特殊地位（極度瀕危），且列入林務局關注的22種瀕危野生動物之中。