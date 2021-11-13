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銀級綠建築！台南北門區蚵寮保吉里聯合活動中心動工

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市北門區蚵寮、保吉里聯合活動中心新建工程今天舉行動土典禮。圖／北門區公所提供
台南市北門區蚵寮、保吉里聯合活動中心新建工程今天舉行動土典禮。圖／北門區公所提供

台南市北門區蚵寮、保吉里聯合活動中心新建工程，今天上午在市長黃偉哲主持下舉行動土典禮，工程總經費為2640萬元，預計2022年10月完工，內部包含禮堂、音響室、廁所等空間規畫，並配合在地景觀設計，為一符合銀級綠建築標章之活動中心，未來將作為在地居民學習、休閒及活動使用的最佳場域。

蚵寮、保吉里聯合活動中心基地位於蚵寮漁港東南角，鄰近保安宮及社區住宅，為原蚵寮社區俱樂部舊址周邊，是社區最主要的集會空間，環境優質，適宜營造活動中心；該工程總預算為2640萬元，由內政部前瞻計畫補助800萬元及市府自籌1840萬元，工期為330日曆天，預計2022年10月完工啟用。

其設計理念及造型發想是希望利用水平連續空間，讓建築與環境融合共生，讓人與環境建立新的互動關係，因此整合基地周遭環境並放低高度讓建築和諧融入社區，進而成為社區居民喜愛共聚的場所，預計興建1層樓，含禮堂、音響室、廁所等空間，且配合在地景觀造景，將成為市民學習、休閒及活動使用的最佳場域。

動土開工典禮於上午9時舉行，由蚵寮國小太鼓隊現場演出揭開序幕，市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、北門區區長張政郎、市議員方一峰、蔡蘇秋金、謝財旺、陳昆和、蔡秋蘭、里長等共同上香祝禱祈福，起鏟動土，簡樸而隆重地順利完成典禮。。

黃偉哲表示，感謝立委、議員與鄉親的大力支持，很高興見證蚵寮、保吉里聯合活動中心開工動土，希望工程能早日順利完成，提供鄉親最好的活動環境，市府未來會持續努力加強水利設施、農漁水路及路燈等地方建設。

綠建築 黃偉哲 北門

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