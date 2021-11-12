嘉義縣第一處社區公共托育家園 大林公托家園成立
嘉義縣第一處社區公共托育家園、大林鎮公托家園成立，下午由縣長翁章梁、縣議員吳思蓉等來賓共同揭牌，提供育有未滿2歲嬰幼兒的工業園區及年輕爸媽就近送托，支持父母安心育兒及穩定工作。
嘉縣少子化嚴重，縣內0到2歲嬰幼兒約5240人，為建立「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的友善育兒環境，縣府除在大埔美工業區設滿2歲到未滿6歲非營利幼兒園，也在同地址三樓，設置第一座社區公托家園，完整建立0到6歲友善育兒服務體系，盼成為父母育兒最佳後盾。
大林公托家園由社團法人台灣幼教學術發展學會經營管理，空間麻雀雖小，五臟俱全，有專為0到2歲寶寶托育需求設置的活動區、睡眠區、清潔區、備餐區等空間，提供多元適齡教具、玩具，如角色扮演、積木搭建、益智操作、及符合幼兒發展的繪本供親子共讀。
公托家園目前核定收托12名幼兒，12月將滿托；收費部分，每月僅收費1萬2000元，其中由政府提供4000到1萬不等的補助，減輕家長經濟負擔，5月試營運至今廣受好評。
翁章梁說，未來將有10個鄉鎮要成立公托家園，服務0到2歲孩子，政府重視少子化，0到6歲福利多，公托家園是推動的政策，建立照顧體系，讓年輕人敢生也願意生，「放心託付孩子，我們一定負責照顧好！」
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