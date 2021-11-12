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春節防疫旅館客滿 雲林縣府暫停受理預訂

中央社 / 雲林縣12日電

因應春節返國潮防疫旅館需求增加，雲林縣府原規劃168間房，現增為230間房，仍一房難求，目前明年元旦到1月17日已經客滿，雲林縣府今天暫緩受理民眾預訂，暫定11月24日再開放預訂。

中央流行疫情指揮中心公布，春節返台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫措施，包括「7+7+7」、「10+4+7」和「14+0+7天」等3個方案。

雲林縣衛生局副局長張翌君今天接受中央社記者電訪時表示，由於明年1月31日為除夕夜，若要出關吃年夜飯，最慢在明年1月12至16日就要入住防疫旅館。

雲林縣府規劃了230間房，到今天下午4時為止，明年元旦到1月17日已經顯示客滿，雲林縣府今天公告暫緩受理預訂，因有人提早回國，所以以房間汰換率來算，暫訂本月24日再開放民眾預訂。

張翌君提到，為保障雲林縣藉縣民春節檢疫需求，今年12月15日起至明年1月16日止，防疫旅館將優先收住雲林籍縣民與外籍配偶，另家人設籍雲林的外縣市旅客及公司工廠員工，以候補方式排序房間。

雲林縣府衛生局表示，雲林縣防疫旅館訂房方式採預約登記，請縣民確認機票時間後，撥打縣府服務專線1999或（05）5345811諮詢並辦理登記，登記完畢將給予旅館業者訂房專線。

雲林 防疫旅館 衛生局

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