台南文學獎頒獎 府城詩人林宗源獲卓越市民

第11屆「台南文學獎」今天下午頒獎，同時也頒發「卓越市民」匾額表揚提倡台語寫詩先鋒、府城台語詩人林宗源，台南市長黃偉哲肯定台南文學後繼有人，彰顯台南文化傳承。

台南市政府發布新聞稿指出，今年台南文學獎因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，首度開放線上投稿，共收得715件作品，創歷屆新高，其中網路投稿602件，經3階段評選最終選出55件作品，將由台南市政府文化局集結出版專書。

黃偉哲下午在香格里拉台南遠東國際大飯店頒獎表揚第11屆「台南文學獎」得主，同時頒發「卓越市民」匾額給86歲的林宗源，他是第2次世界大戰後，提倡台語寫詩的先鋒之一，在台語文學界被譽為「台語詩之父」。

今年得獎者中，有多位是跨類獲獎的雙料得主，林連鍠獲得台語短篇小說及台語散文優等；林榮淑獲得台語短篇小說及台語散文佳作；蔡秀英獲得台語短篇小說及台語散文佳作；李昭鈴獲得華語現代詩佳作與台南鹹酸甜優選；林欣妤則獲得青少年散文與青少年新詩佳作。

黃偉哲表示，台南文學後繼有人，彰顯台南文化一代傳一代。

今年台南文學獎開設「華語散文」、「華語現代詩」、「劇本」、「古典詩」、「兒童文學」、「台語散文」、「台語短篇小說」、「青少年新詩」、「青少年散文」及「台南鹹酸甜」等10個獎項。