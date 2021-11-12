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「斯卡羅 」原創作者陳耀昌 獲頒台南卓越市民

中央社 / 台南12日電

公視大河劇「斯卡羅」引起廣泛討論，台南市長黃偉哲今天頒發「卓越市民」匾額給原創小說「傀儡花」作者陳耀昌，表彰他的創作激發更多年輕人對台灣近代史的興趣。

陳耀昌下午獲邀回到母校台南市中西區永福國小演講，黃偉哲利用這個機會趕往頒發「卓越市民」匾額給陳耀昌；永福國小也是「斯卡羅」劇中道台、總兵和李仙得等人會面的「台灣兵備道」道署原址，遺址至今猶在。

黃偉哲表示，身為醫師的陳耀昌，不僅在醫學領域有卓越貢獻，陳耀昌創作的台灣文學獎小說「傀儡花」，以多元族群及史觀描寫1867年「羅妹號事件」，經公共電視拍攝「斯卡羅」電視劇，也激發更多年輕人對台灣近代史的興趣。

陳耀昌出生於台南，是永福國小1960年畢業校友，同時是血液腫瘤權威，在台大醫院執醫30年，更是台灣骨髓移殖及幹細胞研究先驅，歷任台大法醫學研究所創所所長、台灣細胞醫療協會創會理事長、亞太骨髓移植協會理事長、亞洲細胞治療組織副主席，2017年獲頒衛生福利部三等衛生福利專業獎章。

陳耀昌於2012年至2021年間，陸續出版「福爾摩沙三族記」、「傀儡花」、「獅頭花」、「苦楝花」及「島之曦」等台灣史主題小說，場景橫跨荷據、明清到日治，涵蓋台灣各族群300多年歷史，以小說創作引領台灣近代史故事。

台南 黃偉哲 台大醫院

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