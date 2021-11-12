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台南太康有機農場「歡暢秋收」20日邀民眾採蔬果DIY
推廣有機農業，台南市柳營太康有機農業專區將在11月20日舉辦「歡暢秋收-農場體驗」，離城不遠，就能感受蟲鳴鳥叫的小確幸，消費者可親自到有機田區採摘最新鮮的蔬果，品嘗當令有機蔬果創意料理及料理DIY，拉近與消費者的距離，歡迎民眾報名體驗，連絡電話：06-6226101‧ 0972800952 (詹小姐)
太康有機農業專區是全台首座公設的有機專區，有機驗證面積達35公頃，成立以來，由一群有機農友進駐種植，全年生產季節性蔬果，品項豐富多元，專區有機農友的志向，是以大地富饒的生命力，種植生產充滿能量的天然蔬果，提供健康食材，增進民眾身體健康為職志，目前除了供應團膳、學生營養午餐，也與有機超市通路契作生產，並盡力推展有機農產品，讓民眾瞭解食用有機蔬果，對身體健康的助益。
食農體驗活動以種植有機蔬菜、體驗採收樂、手作DIY、體驗磅米香、自煮雜菜煲等活動，適合全家一起來參與的戶外活動，透過體驗，瞭解有機蔬果特色及生產過程，吃得安心又健康。 體驗日期11月20日（周六） 上午8點至中午12點30分，太康有機農業專區台南市柳營區義士路三段121號。報名至11月14日截止。
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