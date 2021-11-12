李應元病逝 民進黨雲林縣黨部擬辦追思會

前駐泰代表李應元昨晚因壺腹癌病逝，享壽68歲。李應元出生於雲林縣崙背鄉，曾擔任雲林縣副縣長，病逝消息傳出後，地方各界不捨，民進黨雲林縣黨部今天開會，擬辦追思會。

李應元生前結交許多民間友人，不少人在個人臉書（Facebook）貼文，懷念與他相處的時光和身影。也有熟識的朋友們今天紛紛打電話問民進黨雲林縣黨部，是否有規劃追思事宜。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保告訴中央社記者，萬分不捨民主前輩李應元病故，李應元一生為台灣的民主自由打拚、為故鄉雲林奉獻，鄉親們有目共睹。

江宗保指出，考量李家目前忙於後事，過一段時間再與家屬聯繫，確認治喪地點後，黨部籌辦追思音樂會緬懷民主鬥士。

前雲林縣議員蔡秋敏在臉書貼文寫道，李應元是她生命中的貴人、政治旅程的導師、亦師亦友的兄長。

蔡秋敏提到，李應元是個陽光、開朗、性格堅韌的兄長，更是個貼心又睿智的暖男。少了他，往後的道路少了些提點，也少了些溫度，不過李應元精神永存，她仍會聽從建議，繼續為民眾服務。

前雲林縣議員沈銘恭昨天深夜貼文，「永遠師傅，感恩一路的提攜，願您在西方極樂世界無罣礙一路好走」。