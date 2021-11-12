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農會得來速買資材免下車 嘉義中埔農會農業資材中心開幕

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉農會農業資材供應中心啟用，買農藥、肥料等農業資材免下車，還有植物醫師提供諮詢服務。圖／嘉縣府提供
嘉義縣中埔鄉農會農業資材供應中心啟用，買農藥、肥料等農業資材免下車，還有植物醫師提供諮詢服務。圖／嘉縣府提供

嘉義縣中埔鄉農會為提供農民優質服務，將位在隆興村十字路的舊肥料倉庫，擴大改建為農業資材供應中心，上午縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲等首長民代，共同剪綵啟用，買農藥、肥料等農業資材免下車，還有植物醫師進駐，提供諮詢服務。　

「免下車就像得來速一樣方便！」青農聯誼會長莊詠傑稱讚農會服務，他說，早期農民種作物，多仰賴同儕或個人經驗，數位時代，不僅網路上能找到知識，農會也多植物醫師，農民可以直接到農會或請植物醫師實地訪查，透過藥物輔佐等方式解決問題。

農委會為改善農產品食安、化學農藥十年減半及解決農作物病蟲害防治問題，今年擴大推廣培訓植物醫師深入基層，今年初嘉縣府向動植物防疫檢疫局申請儲備植物醫師，共6個鄉鎮爭取到儲備植物醫師進駐，儲備植物醫師進駐中埔農業資材供應中心，協助農民防治病蟲害，適地適作、減少用藥、增加產量、提升品質收益。

農業資材供應中心軟硬體兼備，提供一條龍式採購諮詢全方位服務，農民農作疑難雜症及實務需求，都能得到完善一致性解決與滿足；翁章梁說，農業資材供應中心最重要兩個特色，農民直接來此買資材，植物醫師提供指導方法，無法立即判斷，也能與國家病蟲防治體系結合，尋找相關救治方法。

李碧雲表示，中埔農會資材中心有農業用藥品、肥料、資材等，讓農民在單一地點即可完成田間工作所需，可解決耕作問題，針對農村高齡化，提供免下車服務，農友可用對講機口述下單，或按鍵直接連線下單，農會人員將訂購資材搬上車，提供貼心快速服務。

嘉義縣中埔鄉農會農業資材供應中心啟用，買農藥、肥料等農業資材免下車，還有植物醫師提供諮詢服務。圖／嘉縣府提供
嘉義縣中埔鄉農會農業資材供應中心啟用，買農藥、肥料等農業資材免下車，還有植物醫師提供諮詢服務。圖／嘉縣府提供
嘉義縣中埔鄉農會將舊肥料倉庫擴大改建為農業資材供應中心，上午縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲等首長民代，共同剪綵啟用。圖／嘉縣府提供
嘉義縣中埔鄉農會將舊肥料倉庫擴大改建為農業資材供應中心，上午縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲等首長民代，共同剪綵啟用。圖／嘉縣府提供
嘉義縣中埔鄉農會將舊肥料倉庫擴大改建為農業資材供應中心啟用，中埔鄉農會總幹事李碧雲(右)為縣長翁章梁（中）介紹資材。圖／嘉縣府提供
嘉義縣中埔鄉農會將舊肥料倉庫擴大改建為農業資材供應中心啟用，中埔鄉農會總幹事李碧雲(右)為縣長翁章梁（中）介紹資材。圖／嘉縣府提供

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