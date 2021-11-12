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怪！最常淨灘的濁水溪口垃圾清不完 原因竟然是這樣

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林濁水溪出海口的麥寮漁港灘區因地形特殊垃圾特別多，一年淨灘多次，垃圾依舊成堆，麥寮鄉長蔡長昆（右一）和台塑麥管部協理蔡建樑（右二）都加入淨灘行列。記者蔡維斌／攝影
雲林濁水溪出海口的麥寮漁港灘區因地形特殊垃圾特別多，一年淨灘多次，垃圾依舊成堆，麥寮鄉長蔡長昆（右一）和台塑麥管部協理蔡建樑（右二）都加入淨灘行列。記者蔡維斌／攝影

濁水溪出海口南岸的雲林縣麥寮漁港，垃圾量特別多，成為淨灘熱區，政府、台塑或民間團體，每年在同一地點大規模淨灘不下10次，費盡心力總難以清理乾淨，地方深感無奈，認為該灘區容易堆積漂流物，與河岸地形特殊有關，希望政府能設法解決，否則經年淨灘都淨不了，也不是辦法。

緊鄰台塑六輕的濁水溪出海口麥寮漁港，多年來垃圾和漂流物數量相當驚人，不管是麥寮鄉公所、台塑或是環保公益團體，屢屢選定麥寮漁港發動淨灘，每年清出的漂流物和垃圾瓶罐數量更超過20噸以上。

參與淨灘的志工總是質疑，何來那麼多海洋垃圾，好像永遠清不完，據台塑辦理多年淨灘的經驗發現，麥寮漁港一帶的岸灘地形特殊，因六輕填海造地，靠近濁水溪出海口的南岸形成一處凹槽形的灘地，隨著潮汐漲退很容易把漂流物帶進來，造成垃圾堆積。

麥寮鄉長蔡長昆表示，公所經常派車清理，每次清出的垃圾量確實不少，以保麗龍、網具竹竿等漁廢漂流物為多，其次是寶特瓶罐，呼籲漁民或民眾要落實維護海洋觀念，否則垃圾永遠清不完「丟者應知撿者苦！」。

台塑志工隊繼今年4月發動數百人大規模淨灘，今天再度動員兩百多人冒著強風到河口撿垃圾，包括麥寮鄉長蔡長昆和台塑麥管部協理蔡建樑都加入行列，許多垃圾夾在石頭縫中，但大家仍細心撿出，共撿約2.5噸垃圾。離島工業區服務中心主任吳政展表示，很多垃圾卡在消波塊中，難用機械清理只能靠人工淨灘，感謝台塑志工的辛勞，也讓外界看見台塑對海洋環境的用心與努力。

水利署第四河川局副局長張朝恭也表示，平常河口都有專人巡視清理，對於特殊河岸地形的治理，將再與相關單位研擬可行對策，但民眾建立「不丟就不用撿」觀念更重要。

台塑志工隊動員冒著強風到濁水溪出海口淨灘撿拾垃圾，相當辛苦。記者蔡維斌／攝影
台塑志工隊動員冒著強風到濁水溪出海口淨灘撿拾垃圾，相當辛苦。記者蔡維斌／攝影
兩百多名台塑志工隊再度發起淨灘，這也是志工隊今年以來第三度大規模淨灘。記者蔡維斌／攝影
兩百多名台塑志工隊再度發起淨灘，這也是志工隊今年以來第三度大規模淨灘。記者蔡維斌／攝影
濁水溪出海口地形特殊，潮汐將大量垃圾堆積在凹槽形灘地的石縫中，淨灘格外困難，清不勝清。記者蔡維斌／攝影
濁水溪出海口地形特殊，潮汐將大量垃圾堆積在凹槽形灘地的石縫中，淨灘格外困難，清不勝清。記者蔡維斌／攝影
兩百多名台塑志工隊再度發起淨灘，這也是志工隊今年以來第三度大規模淨灘。記者蔡維斌／攝影
兩百多名台塑志工隊再度發起淨灘，這也是志工隊今年以來第三度大規模淨灘。記者蔡維斌／攝影

淨灘 濁水溪 六輕

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