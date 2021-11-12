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台南永康災害風險高 今辦災害防救訓練

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康風水地震人為災害風險都高，今辦災害防救訓練。圖／公所提供
台南永康風水地震人為災害風險都高，今辦災害防救訓練。圖／公所提供

台南永康人口超過23萬，是第一大行政區，「風、水、地震、人為等災害風險又常名列前茅」；區公所今天舉辦災害防救教育訓練、市府災害防救辦公室執行秘書顏振標任講師，公所各編組單位、各里里長、防災志工參加，期待強化鄰里志工防災知識能力。

顏振標表示，災害防救應以「落實防災體系」、「確實演、訓練」、「務實作為觀念」的「三實」精神備戰，並透過各式教育訓練、防災宣導凝聚社區共識，將防災工作落實在生活中。

區長陳勝楠指出，永康幅員廣闊、轄內風水震災、人為災害等災害潛勢種類繁多，尤其近年因極端氣候頻頻發生，災害防救人員有必要定期吸收防災新知。顏振標是成大資源工程博士、曾任六甲區長及環保、農業、民政等局局長，學術及實務經歷豐富。出任南市災防辦執行秘書後走遍全市37區，深入了解各地災害特性及公部門、鄰里志工的因應作為。

台南永康風水地震人為災害風險都高，今辦災害防救訓練。圖／公所提供
台南永康風水地震人為災害風險都高，今辦災害防救訓練。圖／公所提供
台南永康風水地震人為災害風險都高，今辦災害防救訓練。圖／公所提供
台南永康風水地震人為災害風險都高，今辦災害防救訓練。圖／公所提供

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