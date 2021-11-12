台南官田社子里百年紅磚古水路滲水塌陷 市府雙管整治

台南市官田區社子里鎮安宮前市道171線與南119線銜接處路口，2020年4月間因早期磚造水路牆身年久毀損，造成道路下方土壤長期流失掏空，導致道路突然塌陷，水利局立即緊急辦理搶修作業，且在2020年5月7日完成搶修開放通行。為改善這段古老雨水下水道，市長黃偉哲特支持以災害準備金核定經費750萬元，辦理「0826豪雨官田區社子里箱涵災後復建工程」，以利解決道路長期塌陷問題，同時兼顧社區排水防洪。

水利局說，為研商後續處理方案，水利局會同工務局、官田區公所等單位到現場勘查了解，鄰近民眾表示早期磚造應屬日據時代，且水路局部穿越民宅下方，考量為利整建雨水下水道，且又能保留原有磚造構造物，決採用另行在改道新建箱涵約40公尺。