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台南官田社子里百年紅磚古水路滲水塌陷 市府雙管整治
台南市官田區社子里鎮安宮前市道171線與南119線銜接處路口，2020年4月間因早期磚造水路牆身年久毀損，造成道路下方土壤長期流失掏空，導致道路突然塌陷，水利局立即緊急辦理搶修作業，且在2020年5月7日完成搶修開放通行。為改善這段古老雨水下水道，市長黃偉哲特支持以災害準備金核定經費750萬元，辦理「0826豪雨官田區社子里箱涵災後復建工程」，以利解決道路長期塌陷問題，同時兼顧社區排水防洪。
水利局說，為研商後續處理方案，水利局會同工務局、官田區公所等單位到現場勘查了解，鄰近民眾表示早期磚造應屬日據時代，且水路局部穿越民宅下方，考量為利整建雨水下水道，且又能保留原有磚造構造物，決採用另行在改道新建箱涵約40公尺。
工程2021年3月開工，其中因涉及自來水管線、中華電信管線，且歷經多次管線協調會，克服種種困難，工程預計今年11月中可完工開放通行。施工期間造成市道171線與南119線銜接處路口等處交通不便，水利局表示歉意，未來也將持續檢討官田區治水，落實社區防汛整備等工作。
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