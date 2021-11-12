台南1月這5天已近滿房 業者：國旅夯加防疫旅館意願低

因應春節返鄉潮，指揮中心宣布檢疫方案從「10+4」調整為「7+7」，由於政策一改再改，民眾霧煞煞，台南許多防疫旅館櫃台電話接到手軟。台南市預估有1萬多名返鄉民眾，現有防疫旅館1155房數，明年1月14日到18日已接近滿房，市府積極擴增房數中；不過，有業者坦言，國旅正夯，平日生意也不錯，為何要加入防疫旅館？表明投入意願並不高。

台南市旅館商業同業公會指出，今年因部分民眾擔心出境2年被遷出戶籍，加上國內外疫情都有趨緩，春節前的防疫旅館需求量更大。根據「防疫旅宿查詢平台」即時統計，台南市明年1月14到18日已接近滿房，其餘尚有21間以上的空房。

南市觀旅局長郭貞慧表示，這次台南春節返鄉人潮預估有1萬多人，目前有40家防疫旅館、1155房，持續與這些業者溝通加開房間數，同時也召募更多業者加入防疫旅館行列，另外，合意短租啟動後應可再增加300房。交通局表示，原本防疫計程車有8輛，因應返鄉潮，會增至30輛。

市府發現，嘉義市等外縣市到台南訂防疫旅館的民眾約有3成，甚至有些民眾會到處排候補，以致目前訂房的數字會比實際有需求的人數多，之後會限制新加入的業者僅供設籍台南的市民居住。

有防疫旅館業者說，因檢疫政策改來改去，民眾搞不清楚，紛紛打來櫃台詢問，一通至少都10分鐘起跳，櫃台人員忙到翻。一名尚未加入防疫旅館的業者坦言，現在國內旅遊盛行，假日幾乎客滿，平日訂房率也不錯，這時候若成為防疫旅館可能會讓業績受影響，因此尚無加入意願。