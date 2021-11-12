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台南國父銅像爭議 市府：社會未有共識前暫緩豎立

中央社 / 台南12日電

今天是國父誕辰紀念日，但台南市中西區湯德章紀念公園被拉倒的國父銅像，因綠營反彈，重豎喊卡，引起藍營不滿，台南市政府文化局今天重申，在社會未有共識前，暫緩豎立。

湯德章紀念公園國父銅像何去何從，台南市政府文化局今天透過市府LINE群組發出說明，台南市議會去年9月提案建議將銅像安置於台南公園，台南市文資審議會隨即審議，決議可將銅像豎立於台南公園兒童科學館旁平台空間。

台南市長黃偉哲5日在市議會答詢時表示，在社會未有共識前，銅像暫緩豎立。

黃偉哲表示，身為市長就是要尋求最大共識，不要讓銅像豎立後又被拉掉，然後再豎立、拉倒，他才希望在取得社會共識前，暫緩重新豎立銅像。

「公投護台灣聯盟」總召蔡丁貴2014年2月22日下午動員數百人到中西區湯德章紀念公園，蔡丁貴等3人先後攀爬到孫文銅像基座，由蔡丁貴以繩索套住孫文銅像頸部，且在孫文銅像上噴漆「ROC OUT」、「KMT DOWN」等字樣，再由20多名男女手握繩索，合力扯落銅像。

文化局事後修復孫文銅像，專業復原，還一度送到彰化，修復後送到台南市蕭壟文化園區，再轉送柳科典藏中心。

台南 文化局 蔡丁貴

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