逾百人拚博杯 3人最多聖筊各獲6萬 代天宮博發財金決賽

嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠、台一線省道旁，供奉五府千歲代天宮，五府千歲指示要透過擲筊博發財金，讓信徒開門見財，不用報名費，發財金也不用還，經過「初試」晉級的133人中，上午111人總決賽，3人博得6萬元發財金，1萬元9人，3人力博10筊杯的10萬元發財金，最後都功虧一簣，獲發財金信眾說，能獲得五府千歲青睞博得發財金，心滿意足，希望五府千歲保佑，他們賺錢一定回饋五府千歲。

博發財金規則從農曆2月1日起，每逢初1與15上午，不分男女老幼都能到廟裡博發財金，不必繳費，只要連擲3個聖筊，就能獲贈1張總決賽的「入門券」，當天連擲3聖筊可得發財金1萬元，6個聖筊6萬元，最高10個聖筊可抱回10萬元發財金。經過幾次擲筊，共有133人幸運取得總決賽資格。

原訂農曆4月27日總決賽，因疫情延後，疫情趨緩，五府千歲指示總決賽農曆10月8日（國曆11月12日）上午8點半到11點舉行，連續3至5聖筊1萬元，有24個名額，6至9聖筊6萬元6個名額，10聖筊10萬元6個名額，0至2聖筊也能獲得600元發財金。