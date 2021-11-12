國父誕辰紀念日不見國父銅像 國民黨今向台南市府宣戰

今天是國父誕辰紀念日，台南市湯德章紀念公園內的國父銅像被獨派人士拉倒後，原訂今天要在台南公園內重現，市府因綠營反彈臨時喊卡，表示在社會共識還未取得前不會重豎，南市議會國民黨團不滿市府出爾反爾，今天在議會質詢時向市府宣戰，揚言若市府不盡快讓國父銅像重見天日，藍營將號召民眾到湯德章公園抗議。

台南市長黃偉哲表示，身為市長就是要尋求最大共識，不要讓銅像豎立後又被拉掉，然後再豎立、拉倒，所以才希望在取得社會共識之前，不會重新豎立銅像。

國民黨議員蔡育輝指出，湯德章紀念公園的國父銅像在2014年遭公投護台灣聯盟總召集人蔡丁貴率眾拉倒後，即深鎖柳營科技工業區，文資審議委員會原本決議在今天國父誕辰紀念日讓銅像重見天日，豎立在台南公園內，但市府卻又反悔，稱要取得共識才會動作，試問「獨派人士會和我們有共識嗎？」

另外，蔡育輝表示，台南市政府後續向蔡丁貴求償，法院在2018年判蔡丁貴須賠23萬8千元，但市府至今卻尚未向蔡索賠，若市府再沒進一步動作、也不重新豎立國父銅像，藍營將號召民眾到湯德章公園拉扯湯德章銅像，市府也要同等對藍軍「放水」，警察不能抓他們，也不能向他們求償。

民進黨議員蔡旺詮則不同意將政治性銅像豎立在台南公園，認為應另行評估其他更適合的地方放置銅像，呼籲國民黨應該面對台灣主流民意，不要再把政治帶入公園，還給公園一個寧靜空間。

市府文化局表示，文資審議會僅就銅像置入文化景觀是否得宜進行專業建議，並不參與設置決策；至於銅像是否重立，市長已回覆議員詢問，表示將待社會有共識後再做決定。