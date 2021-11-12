改善安南區水患！台南市斥資10.7億整治「六塊寮」排水

台南市水利局表示，每年雨季時颱風及西南氣流常為南部地區帶來豪大雨，加上現今的氣候型態多為短時間強降雨情況，造成低漥地區容易出現積淹水情況。台南市「六塊寮」排水貫穿安定區及安南區，為市區主要排水之一，其流域周邊即屬易淹水地區，因地勢低窪造成內水排放不易且六塊寮排水尚未完成整治斷面不足等因素，當雨季期間強降雨常造成當地洪水溢岸。

為改善淹水問題，市府積極向中央爭取六塊寮排水整治經費，經核定治理經費約新台幣10.7億元，從2017年起分年分段辦理「安南區六塊寮排水治理工程」，目前各區段已陸續完成用地取得、設計及工程招標作業，整體區域治理工程預計在2023年底前全段完工，期能有效減輕安南區新順里、安慶里、總頭里、布袋里等區域因雨季強降雨發生淹水情形。

水利局指出，考量六塊寮排水屬平地排水，因應市府安南區都市計畫的開發，排水改善部分以重力排除為先，並將排水路之通水能力提升至通過10年重現期洪水量，並能達到25年重現期洪水不發生溢堤之保護標準為原則，以提升六塊寮排水能力。