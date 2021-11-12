攜西港文化祭「回刈」13日登場重現「西港刈香」拉王船

國定民俗「台灣第一香」台南西港慶安宮辛丑香科，因疫情影響未辦繞境，在8月4日已完成「送王」燒王船，在疫情趨緩後，經「西港香」96庄決議12月24日起復辦西港刈香3天遶境活動，西港商圈為彌補刈香受疫情影響的緣故，以西港刈香為主題規畫一系列活動，攜西港文化祭「回刈」11月13及14日2天在慶安宮廟前展開序幕，重現拉王船儀式。

商圈表示，3年1科西港刈香自1784年撿拾王船開始啟動至今已有200多年歲月從未間斷，今年5月因新冠肺炎影響中斷繞境等相關活動，這在西港刈香境96庄頭的人的心中未免有些遺憾，「回刈」活動以拉王船體驗陣頭踩街遊行為主軸， 商圈打造17尺長的「王船」作為活動主角，踩街拉王船遶境回到慶安宮後邀請火舞團表演，營造燒王船之意象。

商圈理事長曾詠瑋指出，活動搭配剪紙光影互動、刈香四句聯彩盤藝術展區及特色市集（包括社區文創市集、藝陣體驗及在地商家）等，13、14日的文化祭會推出「紙本五倍券放大五倍」的促銷活動。限量55組民眾可持200元紙本振興券，兌換成1000元現金抵用券，盼在疫情期間振興當地經濟。 去年文化祭湧入近3萬人，其中有近30萬是振興券。

西港區長林耿漢希望市民踴躍參加攜西港文化祭-回刈，一起踩街拉王船感受西港刈香虔誠的信仰力量。今年最大亮點是消失2科歲月的三五甲鎮山宮的文武郎君藝陣會在此次踩街活動中擔任前導，與市民伴隨王船遶境演出；歡迎大家踴躍參與攜西港文化祭，踩街、拉王船、看火舞表演、欣賞西港刈香剪紙光影及四句聯彩盤展覽、逛逛特色市集，吃吃美食，讓市民感受西港刈香未竟之回刈無窮的魅力。