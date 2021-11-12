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回嘉過年住防疫旅館難 嘉義縣唯一防疫旅館訂房近額滿

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣唯一防疫旅館設監視系統，防疫作為嚴謹。記者魯永明／翻攝
嘉義縣唯一防疫旅館設監視系統，防疫作為嚴謹。記者魯永明／翻攝

新冠疫情緩和，防疫旅館量能難產，台商回家過年難，中央疫情指揮中心拍板新增「10加4」及「7加7」，開放民眾後7日及後4日，可在家檢疫，加上原本14天檢疫，總計3種春節檢疫措施；嘉義縣只有一家防疫旅館，房間全部94間，過年前已被訂75間，空房所剩不多。

衛生局說，訂房時間都在12月31日到明年元月17日之間，因10加4、7加7變更，訂房時間會有調整，去年防疫旅館也是過年前訂房滿，縣內有2家旅館飯店被中央徵調，做防疫集中檢疫所，無法變更為防疫旅館，疫情緩，但至今無新增防疫旅館。

目前僅1間旅宿業做防疫旅館，大多數業者擔心影響生意無意願，為此，縣府補助招募旅館做居家隔離、檢疫家屬及消防醫護人員住宿的安心旅宿，每房補助500元，最高補助14天7000元，期「防疫」、「安心」旅館併行，解決居家隔離、檢疫民眾住的問題。

嘉縣唯一的防疫旅館，住宿檢疫人數來來去去，去年有名「出關」縣民寫感謝函，向旅館人員表達謝意。訂房返國民眾由機場搭防疫計程車，直接入住旅館，旅館設監視系統，第一次接觸包括進門時量體溫及加入通訊「Line」群組，隨即足不出戶展開14天居家檢疫，用餐由房務人員將餐點送達房門，離開時才以電話或Line通知房客開門取餐，避免直接接觸，第二次見面就是期滿「出關」日，防疫作為嚴謹。

防疫旅館 訂房 疫情

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