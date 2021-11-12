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天氣變冷遊民衣物單薄易失溫 雲林社工深夜上街送暖

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
天氣變冷，露宿街頭的遊民衣物單薄，很容易失溫造成危險，雲林社工深夜上街送暖。記者蔡維斌／翻攝
天氣變冷，露宿街頭的遊民衣物單薄，很容易失溫造成危險，雲林社工深夜上街送暖。記者蔡維斌／翻攝

入冬首波冷空氣南下，雲林地區日夜溫差大，入夜開始冷颼颼，雲林縣府昨晚啟動遊民低溫關懷行動，社會處偕同人安基金會雲林平安站人員，從林內鄉、西螺鎮、虎尾鎮展開夜間訪視送暖，遊民感受入冬後第一股暖流。

雲林縣長張麗善表示，入夜氣溫驟降，日夜溫差大，為避免遊民受寒，指示社會處人員展開關懷行動，提供暖暖包、睡袋、毛毯、外套及乾糧、熱食給露宿街頭的遊民，同時提醒遊民切勿飲酒暖身，夜間低溫若無適當保暖，至清晨溫度變化，喝酒易造成血管劇烈收縮進而失溫，反而危險。

社會處長林文志指出，人安基金會105年在雲林縣設站後，提供遊民防飢服務、收容服務、防病服務、輔導就業、心靈輔導、潔身沐浴等服務，每天提供午晚餐熱食，每天約30位遊民受助，縣府也都會隨提供物資，協助該站關懷遊民。

林文志表示，弱勢鄉親只要有需要保暖物資，可至縣府社會處領取，人安基金會雲林平安站也希望讓更多鄉親知道人安基金會的服務項目，隨時提供服務，該站位於斗六市大學路一段607號，電話：05-532-0021。如發現遊民，可通報各公所社會課或雲林縣政府社會處社工王宛筑，電話：05-5522688。

天氣變冷，露宿街頭的遊民衣物單薄，很容易失溫造成危險，雲林社工深夜上街送暖。記者蔡維斌／翻攝
天氣變冷，露宿街頭的遊民衣物單薄，很容易失溫造成危險，雲林社工深夜上街送暖。記者蔡維斌／翻攝

遊民 雲林 保暖

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