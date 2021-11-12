天氣變冷遊民衣物單薄易失溫 雲林社工深夜上街送暖

入冬首波冷空氣南下，雲林地區日夜溫差大，入夜開始冷颼颼，雲林縣府昨晚啟動遊民低溫關懷行動，社會處偕同人安基金會雲林平安站人員，從林內鄉、西螺鎮、虎尾鎮展開夜間訪視送暖，遊民感受入冬後第一股暖流。

雲林縣長張麗善表示，入夜氣溫驟降，日夜溫差大，為避免遊民受寒，指示社會處人員展開關懷行動，提供暖暖包、睡袋、毛毯、外套及乾糧、熱食給露宿街頭的遊民，同時提醒遊民切勿飲酒暖身，夜間低溫若無適當保暖，至清晨溫度變化，喝酒易造成血管劇烈收縮進而失溫，反而危險。

社會處長林文志指出，人安基金會105年在雲林縣設站後，提供遊民防飢服務、收容服務、防病服務、輔導就業、心靈輔導、潔身沐浴等服務，每天提供午晚餐熱食，每天約30位遊民受助，縣府也都會隨提供物資，協助該站關懷遊民。