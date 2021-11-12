絕育終結阿里山森林遊樂區流浪貓 捕捉絕育放回原地

流浪貓不適合在海拔高達2200多公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區生存，因人為棄養餵食，造成遊樂區流浪貓愈來愈多，遊客常聽到「喵~喵~」聲音，破壞森林寧靜環境，擾人清夢。

為解決人與貓的衝突，嘉義林區管理處日前邀請台灣之心愛護動物協會，以園區簡易市場二樓做絕育手術地點，進行流浪貓的「誘捕、絕育、注射疫苗、回置」（TNvR）工作，預先擬定誘捕策略，調查流浪貓出沒的地點、時間、數量、性別等等資訊，盡可能掌控貓的食物來源，以提升誘捕的效率及成效。

林管處說，森林遊樂區應該是冠羽畫眉、阿里山鴝、帝雉、台灣野山羊、黃喉貂等台灣原生種動物的棲息地，但是在人的聚集處，貓就有可能會出現，栽植林木要適地適木，動物也要在適合棲地生存。

這次總計絕育50隻，約占流浪貓數量80%，誘捕後經8小時禁食、禁水，協會獸醫師評估是否適合絕育，適合才會手術，術後剪耳 (雄左雌右)，施打狂犬病疫苗，確認無恙後放回原地。