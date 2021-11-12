改裝車噪音擾民 台南安平「聲音照相」科技執法上路

有鑑改裝車噪音擾人，警方在接獲民眾報案後，改裝車早已呼嘯而過不易蒐證，台南市警第4分局向環保局爭取設置「聲音照相」設備，昨天在安平路與華平路口、中華西路與府前路口及健康路三段與文平路口均已裝設啟用外，警方也將規畫相關勤務加強執法，以解決長年困擾安平地區的改裝噪音車問題。

第4警分局指出，目前在安平路與華平路口、中華西路與府前路口及健康路三段與文平路口均已裝置「噪音照相」科技執法設備，將依車輛行駛分貝來取締噪音車外，闖越紅燈、超速行駛及未依規定轉彎等違規行為均難逃鏡頭的法眼，且取締不分時段、全年全日無休。

據環保署規定，在道路速限小於50公里處，聲音管制標準為86分貝、50至70公里處為90分貝；指定速限範圍內噪音超標可處1800元至3600元；若經聲音照相偵測車輛改裝沒有經過認證，依法可處3000元至3萬元。

警方表示，擾人車輛噪音總是令人厭惡，駕駛者僅顧及個人快感卻不知車輛所造成刺耳的音量畫破原本安寧的居住環境，實屬環境汙染之一。警方在接獲民眾報案後，車輛則已呼嘯而過不易蒐證，隨後趕來的警方也不易攔查，每每僅透過事後追查來約談函辦，實際上嚇阻性不大。

如今有了噪音照相加入科技執法之列，警方也將規畫相關勤務強化執法，期能解決長年困擾安平地區的改裝噪音車問題。