閩式建築嘉縣表藝中心燈光設計重生 搭景觀跨橋點亮夜

「以光游於藝，再創重生！」隨著嘉義縣民雄鄉重要建設台一線民雄之森景觀跨橋落成，閩式建築表演藝術中心，由民雄出身燈光設計大師袁宗南重新設計，點亮表藝中心園區，昨晚縣長翁章梁與地方人士在袁宗南帶領導覽下，共同點燈揭幕。

「好美喔！表藝中心變漂亮了！」表藝中心是具特色的閩式建築，縣府爭取文化部投入約1500萬，請袁宗南設計燈光展現，讓園區夜晚顯得特別的柔和，呈現不同風貌。

退休校長張文良拍攝夜間閩式建築表藝中心燈光設計，搭景觀跨橋點亮夜景，讓人驚豔，表藝中心燈光設計重生，搭配景觀跨橋夜間綻放美麗，成為嘉縣新地標夜景。

袁宗南說，表藝中心以閩南式建築為主，利用夜間燈光帶動商機，利用光游於藝，將藝術氣質呈現給縣民，他形容此處稱為reborn（重生），未來透過藝術與農工大縣結合、發揮極致，民雄將成為台灣第一名鄉鎮。

翁章梁說，透過袁宗南燈光設計，讓人仔細感受閩式建築特色燕尾脊及馬背脊，透過光影看見更多細節，袁宗南民雄人，對在地別具情感，邀請鄉親來表藝中心感受台灣最典型的閩式建築之美。