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嘉縣表藝中心裝置景觀燈光啟用 驚豔在場民眾

中央社 / 嘉義縣11日電
嘉義縣文化觀光局11日晚間舉辦民雄森林公園景觀橋暨表藝中心夜間照明聯合啟用儀式，展示燈光改善成果，除彰顯閩式建築特色，還兼具照明引導功能，令人驚豔。中央社
嘉義縣文化觀光局11日晚間舉辦民雄森林公園景觀橋暨表藝中心夜間照明聯合啟用儀式，展示燈光改善成果，除彰顯閩式建築特色，還兼具照明引導功能，令人驚豔。中央社

文化部補助嘉義縣表演藝術中心裝置景觀燈光，拓展夜間遊園功能，由照明設計大師袁宗南打造燈光系統，除彰顯閩式建築特色，還兼具照明引導功能，晚間6時落成點燈，驚豔民眾。

嘉義縣文化觀光局今晚舉辦民雄森林公園景觀橋暨表藝中心夜間照明聯合啟用儀式，由縣長翁章梁、袁宗南、民雄鄉長何嘉恒、縣議員黃芳蘭等人一同點燈，展示燈光改善成果。

翁章梁致詞時表示，表藝中心近年致力營造舒適的戶外休憩環境，並嘗試拓展夜間遊園功能，希望提供在地民眾更多的夜晚活動空間；為此縣府爭取到文化部新台幣1350萬補助，透過照明設計大師袁宗南的巧手重新打造6.6公頃園區的景觀燈光系統。

翁章梁指出，袁宗南以簡潔有力的設計手法彰顯出表藝閩式建築的特色「燕尾脊及馬背脊」，當民眾踏入兼具照明引導與舒適尺度的園區步道後，可從不同角度欣賞建築物投影在荷花池的燈效，非常美麗。

袁宗南導覽民眾參觀燈光效果時表示，此次設計理念藉由整體的光環境營造，以暖白光及琥珀光襯托出紅瓦磚牆的建築調性，不論瞭望或走近都能一眼瞧見表藝中心深具特色的傳統建築風格，而非僅是單純照亮園區，而且用電腦控制整個園區燈光的開與關，一個月的電費5000元不到。

黃芳蘭告訴記者，自己就住在附近，表藝中心就像一個大公園，有庭院、有蓮池，白天風景美麗，很多人來此散心、運動，但晚上缺乏燈光，臨近又有墓園，就少有人來，現在夜間燈火燦爛，感覺真好，今晚來參觀的人都很驚豔。

嘉義縣文化觀光局11日晚間舉辦民雄森林公園景觀橋暨表藝中心夜間照明聯合啟用儀式，展示燈光改善成果，現場並安排樂團演奏，以美妙樂音搭配美麗景致，令人流連忘返。中央社
嘉義縣文化觀光局11日晚間舉辦民雄森林公園景觀橋暨表藝中心夜間照明聯合啟用儀式，展示燈光改善成果，現場並安排樂團演奏，以美妙樂音搭配美麗景致，令人流連忘返。中央社

建築 翁章梁

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