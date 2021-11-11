這家企業捐出熱銷產品17年 贊助台南勞資體育競賽義賣

台南市勞資體育競賽結合全民趣味運動嘉年華會將在11日熱鬧舉行，勞工局表示，今年安排在優質的運動場地-永華體育場進行，期待當天運動員發揮出最好的運動表現。

為鼓勵勞工朋友樂在運動，勞資體育競賽透過台南市總工會、大台南總工會、台南市職業總工會、台南市產業總工會及台南市職業工會總工會的帶領下，組隊報名多達83個單位、約4000人次參與比賽盛事。

運動會開場以每次都報名最多的隊伍的飛盤擲準作開場，為活動熱鬧暖身！共有七項趣味競賽陸續進行，上午場有飛盤擲準、步步高升、飛鏢擲準，下午場舉行的求神問卦、姜太公釣魚、橫行霸道及一分耕耘一分收穫，另外大家最精采期待的三項體能競賽分別為拔河、躲避球及壓軸的大隊接力。

勞工局長王鑫基呼籲勞工朋友們重視工作與生活平衡，工作之餘也別忘了重視健康、養成運動習慣，有好的身體才會有好的工作表現及美好的家庭生活。

當天的活動除了具可看性的運動賽事之外，大台南總工會、台南市總工業會也提供每位運動員價值40元的小吃園遊券，當日活動勞工局還提供免費接駁專車自台南火車站接送至比賽會場。

另外當日周邊除了義賣活動、免費按摩體驗及職安宣導外，還有身心障礙者及失業者職訓成果展、農特產品展售、37區特色旗艦賞、體育表演等，活動十分精采，歡迎所有的民眾朋友，都可以來走走看看。

今年的愛心義賣活動，金百利克拉克台灣分公司（即舒潔）連續17年捐出熱銷產品參與義賣，迄今已累計捐出市價近千萬元的產品，當日民眾可以以低於市場價格購買有品牌的優質好物，購買民眾不但可以搶好康，還可以參與公益。