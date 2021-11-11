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林內焚化爐不燒垃圾 張麗善鬆口規畫轉型中

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天在議會總質詢鬆口，努力轉型林內焚化廠作為其他用途。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天在議會總質詢鬆口，努力轉型林內焚化廠作為其他用途。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內焚化爐是否重啟，一直是大眾關注焦點，縣長張麗善今天在議會總質詢中鬆口「林內焚化廠可不做垃圾焚化」，縣府每年定期維護，部分設備仍堪用，評估未來將它轉型作為其他用途，尤其雲林是農業大縣，不排除朝農廢料生質能源中心發展。

縣議員鍾明馨今天在總質詢中提到垃圾處理問題，張麗善表示，縣內目前每天產生的垃圾量約300公噸，除有六輕協助台西、麥寮2鄉及各鄉鎮掩埋場處理垃圾，外運去化量約150公噸，但近期受限外縣市歲修問題，量也從百公噸限縮至50公噸。

縣府去年引進第1套ZWS零廢棄資源化系統，生產RDF（附加產出燃料），張麗善說，ZWS可處理量能約100至120公噸，其去化量會影響進料，目前100公噸可產出40公噸RDF，若評估後確認不影響空汙，量將會再增加，去化量也能提升，可望達到150公噸。

張麗善指出，明年度除啟動一部移動式ZWS運作，六輕焚化爐處理量也將從300公噸增加至400公噸，其中100公噸空間配給雲林縣，因此林內焚化爐可望轉型，取代垃圾焚燒。

張麗善透露，縣府已委請專家學者對此提出營運轉型規畫，目前進入期末報告階段，可望明年初研擬出較成熟的報告，評估是否能做到農業經濟循環再利用且更完善的配套。

張麗善 雲林 焚化爐

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