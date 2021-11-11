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推動樂齡金融服務 中正大學成立數位沙盒校園實證基地

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
中正大學數位沙盒校園實證基地，由副校長郝鳳鳴（左三）、金融總匯秘書長吳當傑（右三）、中正大學管理學院院長張碩毅（右一）揭牌成立。 圖／中正大學提供
中正大學數位沙盒校園實證基地，由副校長郝鳳鳴（左三）、金融總匯秘書長吳當傑（右三）、中正大學管理學院院長張碩毅（右一）揭牌成立。 圖／中正大學提供

嘉義縣中正大學管理學院搭上金融科技、永續投資熱潮，率先成為全台僅3所設立「數位沙盒校園實證基地」大學，另成立鋒裕匯理永續投資研究中心，上午舉行聯合揭牌儀式，由副校長郝鳳鳴、金融總匯秘書長吳當傑、中正管理學院院長張碩毅揭牌成立。

未來校園沙盒培育金融科技人才，同時結合中正長年深耕高齡研究的強項，從高齡者理財、金融知識宣導到設計長輩適用的APP等，預防年長者遭金融剝削與詐騙，打造樂齡金融服務生態圈。

看準雲嘉高齡人口多，管理學院透過校園沙盒，與該校高齡跨域創新研究中心聯手，借重長年深耕高齡社區強項，第一年從樂齡族群需求到理財規劃、金融教育等，研究樂齡族財富結構與生活痛點。

投資、融資、保險、理財等都能透過網路、手機APP，降低成本，提高使用者體驗，金融服務創新不只需要人才，還要有實證場域。「數位沙盒就是限定場域，讓師生可以驗證設計的金融服務商品，降低進入創新門檻又能控管風險。

中正管理學院副院長林文昌說，以往數位沙盒都建置在由金管會委託金融總會規劃、資策會執行金融科技創新園區，今年首次推展到校園，全國北中南僅3所大學獲選「數位沙盒校園實證基地」。

林文昌指出，高齡者在3C裝置操作、資訊流通都比年輕族群相對弱勢，加上不擅管理資產及風險意識、消費需求不同，因此較排斥金融科技服務。中正團隊將運用金融科技防止年長者遭金融剝削與詐騙，未來更計畫開發長輩專屬APP，除了基礎電子支付、轉帳、智能理財，也將添加如一鍵式叫車、訂餐等照護與生活資訊推播功能。

中正大學搭上永續投資熱潮，雀屏中選率先成「數位沙盒校園實證基地」的大學，另成立鋒裕匯理永續投資研究中心。 圖／中正大學提供
中正大學搭上永續投資熱潮，雀屏中選率先成「數位沙盒校園實證基地」的大學，另成立鋒裕匯理永續投資研究中心。 圖／中正大學提供
鋒裕匯理永續投資研究中心聯合揭牌，中正大學管理學院院長張碩毅（由右至左）為、鋒裕匯理投信總經理黃日康、中正副校長郝鳳鳴、中正大學鋒裕匯理永續投資研究中心主任鎮明常。 圖／中正大學提供
鋒裕匯理永續投資研究中心聯合揭牌，中正大學管理學院院長張碩毅（由右至左）為、鋒裕匯理投信總經理黃日康、中正副校長郝鳳鳴、中正大學鋒裕匯理永續投資研究中心主任鎮明常。 圖／中正大學提供

理財 詐騙

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