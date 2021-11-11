超夢幻虎尾美人花道 花季媲美日本櫻花道

雲林縣虎尾鎮農博公園旁的美人樹大道，圳渠貫穿，每年花季圳水映花，孕育出彩虹般的花道，成為雲林最強的祕境打卡熱點，虎尾鎮公所預定本月20日開辦「深秋美人宴」花季大賞，夢幻花道搭配音樂，還有日本和服Cosplay，媲美日本櫻花道。

這條「櫻花大道」位於虎尾建成路的農博公園旁，原本是髒亂的排水，多年前雲林舉辦農博進行整治，並沿著渠道栽植約2公里的美人樹，每逢花季萬花嫣紅，淡粉紅的花倒映河面，如詩如幻，吸引攝影人士拍攝花景，成為網紅花道，每年入冬花季打卡爆表。

目前開始進入花季，粉紅色花朵綻放約有6成，花樹倒影，美不勝收，已有不少遊客搶先賞花，「日本賞櫻也不過如此！」虎尾鎮長丁學忠說，目前出國檢疫仍麻煩，為讓民眾不必到日本也可享受浪漫花景，本月20起是最佳賞花期，公所將舉辦兩周「深秋美人宴」，邀大家「偽出國」賞花。

丁學忠說，今年「深秋美人宴」除有音樂美人宴、花樹市集，為顧及民眾在河道岸邊拍照取景安全，也設有攝影專區，並規畫品茗區，讓民眾在美麗的花樹岸邊，聆賞曼妙音樂，品喫茶香，享受花景悠閒。