無管委會老舊公寓大樓 雲縣輔導39棟設窗口維管公安

高雄城中城大樓火警，引發各界關注老舊公寓大樓安全問題，相對沒有專門管理的組織，其建築物公共設備維護無專人維管，公安存疑，雲林縣政府建設處今天表示，縣府連日來發函至縣內39棟於1995年6月29日前建造、達3戶以上但還未有管理委員會的老舊公寓大樓所有權人，輔導成立組織或推選管理負責人，維護公共環境及設備，提升居家安全。

建設處表示，1995年「公寓大廈管理條例」實施前就已取得建造執照、興建完成的老舊公寓大樓，多數都未成立管理組織，縣府持續輔導，初步統計列管名冊已有47棟完成報備，仍有39棟未報備。

建設處說，縣內公寓大樓多坐落在斗六、斗南、北港及虎尾，成立管委會可協助共用設施設備的修繕、管理及維護，擔負公共安全檢查及消防安全設備檢修責任等工作。

目前政府針對沒有成立管理委員會雖無相對罰則，但若因此發生事故，須負連帶責任，依此縣府會依建築法開罰6至30萬元，涉及傷亡情事，恐還有民事、刑事等賠償及法律責任，呼籲縣內公寓大樓務必成立並完成報備。

建設處指出，近日收到公文的建物所有權人，請依規定推舉管理負責人、成立管委會並向縣府報備，相關資料可至縣府建設處官網下載填寫，或撥專線（05）5522183詢問。