快訊

「換成妳會想見施暴者家屬嗎？」 重傷男大生母明對3煞提告

基隆市400位中學生偷跑打2劑BNT 指揮中心回應了

無管委會老舊公寓大樓 雲縣輔導39棟設窗口維管公安

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府建設處已發函至縣內39棟於1995年6月29日前建造、達3戶以上但還未有管理委員會的老舊公寓大樓所有權人，輔導成立組織或推選管理負責人，維護公共環境及設備。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府建設處已發函至縣內39棟於1995年6月29日前建造、達3戶以上但還未有管理委員會的老舊公寓大樓所有權人，輔導成立組織或推選管理負責人，維護公共環境及設備。記者陳苡葳／攝影

高雄城中城大樓火警，引發各界關注老舊公寓大樓安全問題，相對沒有專門管理的組織，其建築物公共設備維護無專人維管，公安存疑，雲林縣政府建設處今天表示，縣府連日來發函至縣內39棟於1995年6月29日前建造、達3戶以上但還未有管理委員會的老舊公寓大樓所有權人，輔導成立組織或推選管理負責人，維護公共環境及設備，提升居家安全。

建設處表示，1995年「公寓大廈管理條例」實施前就已取得建造執照、興建完成的老舊公寓大樓，多數都未成立管理組織，縣府持續輔導，初步統計列管名冊已有47棟完成報備，仍有39棟未報備。

建設處說，縣內公寓大樓多坐落在斗六、斗南、北港及虎尾，成立管委會可協助共用設施設備的修繕、管理及維護，擔負公共安全檢查及消防安全設備檢修責任等工作。

目前政府針對沒有成立管理委員會雖無相對罰則，但若因此發生事故，須負連帶責任，依此縣府會依建築法開罰6至30萬元，涉及傷亡情事，恐還有民事、刑事等賠償及法律責任，呼籲縣內公寓大樓務必成立並完成報備。

建設處指出，近日收到公文的建物所有權人，請依規定推舉管理負責人、成立管委會並向縣府報備，相關資料可至縣府建設處官網下載填寫，或撥專線（05）5522183詢問。

建築 公安

延伸閱讀

賣厝阿明／管委會可以管理我的車位 不還給我嗎？

城中城改建公園？鄰居高舉雙手贊成 屋主盼原地重建

高雄城中城後重公安 議員:原縣區缺乏市府關注

嘉市公有大樓1月內2件墜樓 市府承諾加強安全

相關新聞

幼兒園緊鄰無人情趣店 學童好奇頻發問：那是什麼？

台南有幼兒園緊鄰無人情趣用品店，家長經過臉紅心跳，孩子則好奇不停發問「那是什麼」，根據兒少法規定情趣用品店不可設在學校2...

超夢幻虎尾美人花道 花季媲美日本櫻花道

雲林縣虎尾鎮農博公園旁的美人樹大道，圳渠貫穿，每年花季圳水映花，孕育出彩虹般的花道，成為雲林最強的祕境打卡熱點，虎尾鎮公...

影／台南救護車、公車優先號誌系統上路 行車時間大減

台南市政府交通局利用車聯網技術、開發整合救護車、公車「智慧優先號誌系統」，推出「全國首創整合不同車種的智慧號誌」今天上路...

台南市文賢路拓寬 行道樹沒人要里長媒合神明同意認養

台南市文賢路將拓寬、老舊的文賢橋一併改善；不過工程規畫到在保安車站旁發現路上有4株30多年的路樹會影響到排水溝工程實施。...

台南六甲老照片專輯收集350張 「大咖」雲集盼成傳家寶

台南六甲區公所歷經2年出版「絕代風華－六甲老照片專輯」，收集350張照片，包括八田與一長孫隔海提供1928年八田與一夫妻...

嘉市木造屋大火擬原地重建 全市住警器安裝率曝光

嘉市北興街的百年2層木造建築上月28日大火，屋主傾向原地重建，市府文化局將協助申請補助；多名議員今質詢也藉此案及高雄城中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。