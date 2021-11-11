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影／台南救護車、公車優先號誌系統上路 行車時間大減

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市救護車、公車優先行駛號誌系統上路，行車時間大減。記者周宗禎／攝影
台南市救護車、公車優先行駛號誌系統上路，行車時間大減。記者周宗禎／攝影

台南市政府交通局利用車聯網技術、開發整合救護車公車「智慧優先號誌系統」，推出「全國首創整合不同車種的智慧號誌」今天上路，強調這是「目前全國規模最大的優先號誌系統」；當救護車通往醫院相關路段時，號誌能夠依據路況提早切換紅綠燈、讓救護車先走；下午在奇美醫院前路口舉辦成果分享會。

參與測試的消防員說，很多時候不是前方的車輛不願意讓路，而是號誌是紅燈、他們前方的車輛也停住、車陣中也不知何處可讓路；新的系統啟用後發現巡凃路口的號誌都會提前亮綠燈，這樣子就能夠減少因為車流阻擋、而耗費太多行車時間。

市府交通局長王銘德表示，經過兩個月在前往成大、奇美醫院路段實測，救護車可節省一半以上通過路口時間、公車行駛時間可減少13%，總共有21個號誌路口測試；希望因成效良好、推廣到全國造福患者民眾。

王銘德表示，這項計畫獲得交通部補助，結合公車利用車上裝置與雲端技術，可視狀況提前調整紅綠燈秒數，尤其提早在救護車到達前開放綠燈，但是還是會考慮到對向可能有行人通過；目前路口、測試車上設施不計成本。

市長黃偉哲感謝消防局、電信公司協助救護車縮短到醫院的時間，台南試事先行，先來做將來可以推廣到全國，公車有優先路權更便捷節省時間讓大家更願意來搭乘；而一路跟著救護車行駛的車輛，也會請警方加強查緝。

黃偉哲說，許多人看過布魯斯威利主演的電影「終極警探」，壞人侵入交控中心，把所有道路的紅綠燈弄亂，所有路口都變綠燈、交通打結，這樣子的系統「壞人可以用、好了也可以用」，將來我們會做好防止駭客的工作。

奇美醫院副院長鄭天浚表示，感謝市政府協助緊急救護系統減少傷患送醫時間，救護車快速安全將病患送到醫院是關鍵，很高興台南市交通局優先發展台灣第一段這樣子的系統。

台南市救護車、公車優先行駛號誌系統上路，行車時間大減。記者周宗禎／攝影
台南市救護車、公車優先行駛號誌系統上路，行車時間大減。記者周宗禎／攝影
台南市救護車、公車優先行駛號誌系統上路，行車時間大減。記者周宗禎／攝影
台南市救護車、公車優先行駛號誌系統上路，行車時間大減。記者周宗禎／攝影
台南市救護車、公車優先行駛號誌系統上路，行車時間大減。記者周宗禎／攝影
台南市救護車、公車優先行駛號誌系統上路，行車時間大減。記者周宗禎／攝影

救護車 公車 台南

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