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義竹鄉公所提供中小學生健康小點心 翁章梁返鄉送點心
嘉義縣長翁章梁家鄉義竹鄉公所，9日起在光榮國小、和順國小、義竹國中、南興國小、過路國小及義竹國小，巡迴發送學生健康小點心，讓孩子吃得營養，感受來自外界溫暖，縣長翁章梁上午返鄉由鄉長黃阿家陪同，前往南興國小送點心，學童開心。
南興國小學童，在縣長面前朗誦感謝詞，小朋友排隊領點心，笑得合不攏嘴，他們說，這是第三次吃到點心，能在冷天吃到蛋糕很開心，希望下一次可以再收到，今日樂齡班長輩一同參與，收到蛋糕同樣樂不可支，為活動增添溫暖。
偏鄉義竹多所學校被教育部認定為偏遠學校，城鄉差距，兒童及青少年學習路上較辛苦，鄉公所前年首次結合民間善心團體進校園，提供健康小點心，去年自籌經費續辦，至今連續3年發送，期待孩童青少年學習成長過程，感受外界愛與關懷。
今年本土疫情爆發，許多活動延期或停辦，黃阿家為遵守與孩子約定，疫情趨緩繼續發送，另考量疫情大家心情受衝擊，小點心添加少量巧克力，撫慰孩子的心，宣揚守信與感恩，鼓勵多愛家人，認真學習，未來有能力回饋奉獻社會。
翁章梁說，小朋友求學階段需要被鼓勵，他們就會為家庭、學業、生活多負責任，謝謝鄉長透過發點心牛奶鼓勵學童，希望孩子認真讀書，做義竹典範囝仔。
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