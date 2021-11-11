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幼兒園緊鄰無人情趣店 學童好奇頻發問：那是什麼？

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南永康區有幼兒園緊鄰無人情趣用品店，家長向市府檢舉該店家違反兒少法，但2年來店家仍持續營業。圖／台南市議員林燕祝提供
台南永康區有幼兒園緊鄰無人情趣用品店，家長向市府檢舉該店家違反兒少法，但2年來店家仍持續營業。圖／台南市議員林燕祝提供

台南幼兒園緊鄰無人情趣用品店，家長經過臉紅心跳，孩子則好奇不停發問「那是什麼」，根據兒少法規定情趣用品店不可設在學校200公尺內，該家長向市府檢舉2年，店家仍持續營業，議員要求市府積極處理。市府表示，上月已頒布管理成人用品零售業作業規定，除了會重新盤點轄內店家，若未檢具測量圖可命其不得營業，該家無人情趣店目前尚未出示測量圖且沒改善，將要求停業。

東區日前遭爆有2家無人情趣用品店鄰近國小、高中，其中1家已註銷登記，另1家市府前往稽查時未營業。永康區則有1家緊鄰幼兒園，家長指，向市府檢舉該無人情趣用品店僅距離幼兒園100多公尺，已違反兒少法，但2年來店家仍持續營業，孩子多次經過時對於情趣用品感到好奇，常會問他「那是什麼」，令他難以啟齒。

南市議員林燕祝認為，市府不積極輔導違規的成人用品業者遷離或轉業，讓業者持續在學校附近經營無人店，不僅消費者年齡管控有難度，也讓家長擔心孩子成長受影響，她質疑市府目前無法掌握有多少成人用品店違反兒少法。

市府指出，上月26日已頒布「台南市政府管理成人用品零售業作業規定」，警察局會盡速重新轄內盤點清冊，再由經發局比對登記資料，若沒有檢具距離學校200尺測量圖或逾期未補正者，將在1個月內聯合稽查，業者若有持續營業將依行政執行法命其不得營業，繼續營業者將祭以斷水電或開罰5千到3萬元。

目前台南登記80家成人用品店，市府去年底至今稽查44家，多數都已停業，其中2家因未檢具200公尺測量圖已命其停業。經發局表示，永康家長檢舉的無人情趣店原本是在店門口有附密碼，不分年齡的消費者都可按密碼進入，去年遭市府開罰後已增設監視器，並須打電話確認身分，但仍未檢具測量圖，近日會前往稽查，若有持續營業將要求停業。

幼兒園 台南 兒少法

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